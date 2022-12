Ci sono importanti aggiornamenti sulla registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre e i colpi di scena sono davvero tanti.

Le anticipazioni di Pugnaloni rivelano che Biagio sarà al centro dell'attenzione per un doppio due di picche che farà felice Tina, certa che al cavaliere non interessi nessuna dama.

In studio si è poi sfiorata la rissa tra Armando e Luca per via di Antonella. I toni si sono talmente accesi che Maria De Filippi è stata costretta a intervenire smentendo le parole di Incarnato.

Ma non è finita qui: per Mario si mette male, visto che Maria De Filippi, Gianni e Tina lo hanno smascherato per il suo finto interesse nei confronti di Gemma e di un'altra signora.

Mario invitato ad andare via dal Trono over: nuove anticipazioni Uomini e Donne

Registrazione piuttosto impegnativa quella del Trono Over del 9 dicembre. Maria De Filippi ha dovuto gestire delle situazioni non facili che si sono create in studio.

Nel dettaglio, gli aggiornamenti rivelano che Biagio ha tentato di parare il colpo, mandando a Paola una bottiglia di vino rosso e una rosa, ma i doni non sono stati graditi. Anche Silvia non sembra più interessata alla sua conoscenza.

Mario continua a far infuriare Maria De Filippi: aggiornamenti Uomini e Donne

Proseguendo con la puntata, al centro dello studio si è seduto Mario, che ha tentato in ogni modo di restare nel programma. Ha raccontato di aver chiesto scusa a Gemma, ma senza alcun risultato.

Come se non bastasse, Mario ha postato un lungo messaggio sui social per scagionarsi, ma non ha fatto altro che peggiorare la propria situazione.

A quel punto, Maria De Filippi gli ha fatto capire chiaramente che, dopo le vacanze di Natale, sarebbe meglio se decidesse di non tornare a Uomini e Donne.

Armando fa infuriare Maria De Filippi: anticipazioni di Uomini e Donne

In studio stava per scoppiare una rissa tra Armando e Luca per via di Antonella. Incarnato ha dichiarato di pensare alla dama, facendo infuriare Luca.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne Luca e Armando hanno sfiorato la rissa al Trono Over e Maria De Filippi è stata obbligata a intervenire.

La conduttrice ha zittito Armando, smentendo ciò che ha dichiarato durante la puntata riguardo Luca e Antonella.

Incarnato ha accusato il colpo, rimanendo molto male nel momento in cui Maria ha chiesto a Luca se fosse innamorato di Antonella. La sua risposta? ''Sono sulla buona strada''.

Pinuccia non era in studio e sembra proprio che possa non tornare più nel parterre dopo il finto svenimento che ha inscenato in seguito a una lite piuttosto accesa con Tina.