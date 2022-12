Ci sono dei nuovi aggiornamenti sulla registrazione di Uomini e donne della puntata del 9 dicembre 2022. Le anticipazioni arrivano dalla pagina Instagram di Pugnaloni e svelano che in studio si è creato un vero e proprio caos.

In primis, Biagio ha ricevuto un doppio rifiuto in studio, confermando i dubbi di Tina e Gianni sulla sua reale intenzione di innamorarsi e trovare la donna della sua vita nel programma.

C'è poi stata una quasi rissa tra Luca e Armando che, a quanto pare, è ancora interessato ad Antonella. La cosa non è affatto piaciuta a Cristina, che continua ad affermare di voler restare in trasmissione per conquistare Incarnato.

Stavolta però, la dama è stata presa di mira da Gianni e Tina.

Infine Mario sta tentando davvero di tutto per non uscire dal Trono over, ma la sua posizione pare a rischio.

Armando e Luca rissa sfiorata a al Trono Over: aggiornamenti registrazione 9 dicembre

Sarà una puntata da non perdere quella di Uomini e Donne che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Tutto inizia con la chiamata al centro dello studio di Luca e Antonella, che si stanno frequentando da un mese.

I due inizieranno a raccontare come procede la loro storia, ma ecco che si intromette Armando, non certo in punta di piedi.

Come svelano le anticipazioni nello studio del Trono Over si sfiorerà una rissa tra Luca e Armando, che verrà però zittito da Maria De Filippi.

La conduttrice smentirà infatti le parole di Incarnato e chiederà a Luca che cosa prova nei confronti di Antonella. Il cavaliere la stupirà, asserendo di essere sulla giusta strada per innamorarsi.

Armando spiazza Cristina: nuove anticipazioni Uomini e Donne

La 42enne Cristina aveva già frequentato Armando qualche tempo fa, ma senza che ci fosse seguito.

Da poco la dama ha scoperto che Armando è interessato anche ad Antonella, rimanendoci molto male.

Segue un tira e molla di Antonella, che non sa se rimanere in trasmissione o meno. Nell'ultima registrazione di Uomini e Donne del 9 dicembre, ecco che arriva un nuovo pretendente per Cristina, che viene però subito scartato. La donna afferma di essere ancora interessata ad Armando, ma riceve una stoccata: Incarnato infatti la accusa di non aver fatto mai nulla per lui, se non mettersi in mostra.

Tina e Gianni saranno della stessa opinione e la dama sembra non avere più argomentazioni valide per essere creduta.

Mario via da Uomini e Donne? Maria De Filippi lo incalza

Continuando con le anticipazioni di Uomini e Donne, Maria De Filippi zittirà Armando dopo che quest'ultimo si sarà intromesso tra Luca e Antonella, facendo quasi scoppiare una rissa ma Incarnato spiazzerà dicendo che nei suoi pensieri c'è sempre e solo Antonella.

In studio ci sarà poi l'ennesimo tentativo di Mario di 'scagionarsi' con Gemma, raccontando di averle scritto una lettera di scuse e un post sui social per spiegare le sue ragioni.

Mario è poi uscito con un'altra signora, ma senza proseguire la conoscenza. A quel punto, Maria De Filippi lo ha invitato a riflettere, facendogli capire che - forse - farebbe bene a valutare se tornare o meno nello studio di Uomini e Donne dopo Natale.