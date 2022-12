Cosa succede nelle nuove puntate di Uomini e donne previste dal 12 al 16 dicembre 2022 su Canale 5? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Riccardo Guarnieri, il quale si ritroverà messo alle strette in studio dalla sua ex Ida Platano.

Occhi puntati anche sul percorso di Lavinia Mauro che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show pomeridiano di Maria De Filippi, si lascerà andare ad una provocazione nei confronti del suo pretendente Alessio Corvino.

Ida incastra Riccardo con una rivelazione bomba: anticipazioni Uomini e donne 12-16 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne previste nel corso della settimana 12-16 dicembre 2022 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano.

La dama siciliana, a distanza di un po' di settimane dalla fatidica scelta che l'ha portata a coronare il suo sogno d'amore con Alessandro Vicinanza, rimetterà piede in trasmissione e sarà pronta a fare delle confessioni inaspettate.

Ida, infatti, rivelerà di essersi risentita con Riccardo Guarnieri, dato che il cavaliere le ha mandato dei messaggi subito dopo la scelta finale, scatenando anche un po' di tensioni con Alessandro.

Di conseguenza, in trasmissione, si riaccenderà lo scontro tra i due ex fidanzati e ad avere la peggio sarà Riccardo Guarnieri.

Riccardo lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne 12-16 dicembre

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il cavaliere pugliese verrà duramente bacchettato in studio da Gianni Sperti, il quale si scaglierà contro il modo di fare di Riccardo, che sosteneva di aver messo una pietra sopra alla sua relazione con Ida e poi è tornato a contattarla dopo la scelta finale.

Un clima teso per il cavaliere pugliese che, ad un certo punto, lascerà lo studio in lacrime, probabilmente amareggiato e ferito da queste critiche e polemiche sul suo conto, aizzate in studio in primis da Gianni Sperti.

Nel corso di queste nuove puntate del talk show pomeridiano di Canale 5, si tornerà a parlare anche del percorso di Lavinia Mauro.

Lavinia provoca Alessio Corvino: anticipazioni Uomini e donne 12-16 dicembre

Questa settimana la tronista si lascerà andare ad una nuova esterna con Alessio Campoli e si rifiuterà di passare del tempo con Alessio Corvino.

Tuttavia, le anticipazioni di Uomini e donne, rivelano che Lavinia deciderà di non lasciare in pace l'altro pretendente e si lascerà andare ad una provocazione che non passerà inosservata.

Alessio raggiungerà la tronista in camerino e lei tenterà di provocarlo per vedere reazioni, provando a strappargli un bacio.

Peccato, però, che il corteggiatore non si lascerà andare a nessun tipo di effusione "bollente": gli spoiler di queste nuove puntate previste fino al 16 dicembre 2022, rivelano che Alessio Corvino si limiterà a dare un bacio a stampo alla tronista romana.

Il corteggiatore, infatti, preferirà andare via e di conseguenza lascerà da sola Lavinia incurante della sua provocazione.

Pinuccia finge di sentirsi male dopo una lite con Tina: anticipazioni Uomini e donne al 16 dicembre

Tra le protagoniste di questi nuovi appuntamenti con il talk show pomeridiano di Maria De Filippi, campione di ascolti nel daytime di Canale 5, ci sarà anche la dama Pinuccia.

Questa volta, però, si renderà protagonista di un episodio decisamente "triste" che pare non sia piaciuto per niente alla padrona di casa del programma.

Pinuccia, infatti, sarà nuovamente al centro dell'attenzione per una sfuriata al vetriolo con Tina, al termine della quale farà credere ai presenti in studio di sentirsi male.

Pinuccia metterà in scena un finto malore che desterà non poche preoccupazioni, tanto da portare la conduttrice a capire cosa sta succedendo.

La recita di Pinuccia, però, pare che le sia costata cara, dato che nella registrazione successiva post finto malore, la dama non ha più preso parte alla trasmissione e pare che sia stata allontanata definitivamente dal cast del trono over.