La complicità, nella casa del Grande Fratello Vip 7, fra Attilio Romita e Sarah Altobello è cresciuta negli ultimi giorni in modo particolare. In merito al rapporto che si è creato fra il giornalista e l'opinionista non è mancata la reazione da parte della compagna di Attilio, Mimma. La donna non ha apprezzato assolutamente quanto accaduto nel loft di Cinecittà e ha espresso il suo pensiero su Twitter, scrivendo al compagno di divertirsi in quanto ora è libero.

Nel corso della puntata del Reality Show targato Mediaset di ieri, sabato 10 dicembre 2022, Romita ha così scoperto l'opinione di Mimma mostrandosi visibilmente dispiaciuto.

Attilio vorrebbe sposare Mimma

In seguito agli auguri di compleanno affettuosi che Attilio Romita ha effettuato alla sua compagna Mimma, il concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha ammesso di aver intenzione di compiere una nuova promessa alla donna amata, ben più impegnativa, ovvero quella di convolare a nozze ma, prima, ha evidenziato di doverne parlare con la diretta interessata. Il barese, però, non era ancora al corrente della reazione di Mimma in riferimento al suo avvicinamento con Altobello all'interno della casa più spiata d'Italia. Nel corso dell'ultima puntata del reality show ha dichiarato che se fosse stato libero, con molta probabilità, sarebbe accaduto qualcosa con la compagna d'avventura, ribadendo dunque che nei confronti di Sarah avverte una certa attrazione.

Romita scopre la reazione di Mimma

Ad un certo punto, sempre durante la puntata di ieri sera, Alfonso Signorini ha convocato Attilio Romita in Mistery Room. Il giornalista ha così scoperto che la sua Mimma non ha gradito quanto accaduto con Sarah Altobello. Su Twitter la donna ha commentato la cosa definendo Romita e Altobello come patetici.

Visibilmente dispiaciuto, il 69enne ha affermato di aver sbagliato, porgendo le sue scuse alla compagna. Inoltre, Romita ha dichiarato che non crede che il sentimento che li lega possa terminare per quanto successo al Grande Fratello Vip 7. In merito alla possibilità che Mimma voglia lasciarlo, il giornalista ha dichiarato di non poterci credere lanciando contestualmente un messaggio alla donna: "Sappia che non la tradirò mai per nessuna ragione al mondo".

Sarah Altobello dispiaciuta per le parole di Mimma

Quanto successo fra Attilio Romita e Mimma ha ovviamente, sebbene indirettamente, coinvolto anche Sarah Altobello. L'opinionista ha affermato di essere profondamente dispiaciuta per la reazione della compagna del giornalista ed ha aggiunto che ha intenzione di porgerle le proprie scuse anche direttamente, di persona. Altobello ha inoltre dichiarato che da questo momento, nonostante fosse soltanto un gioco per lei, si terrà ad una certa distanza dal 69enne.