Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne e, le anticipazioni del talk show rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano, pronta a rimettere piede in trasmissione assieme al suo fidanzato Alessandro Vicinanza.

Non mancherà un nuovo confronto diretto con l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri: sarà proprio Ida a smascherare l'uomo rivelando di aver ricevuto dei messaggi dopo la scelta finale.

Spazio anche alle vicende di Pinuccia che, in queste nuove puntate del programma, metterà in scena un malore in studio.

Ida Platano ritorna con Alessandro dopo la scelta: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che per Ida Platano arriverà il momento di ritornare in studio a distanza di un po' di settimane dalla fatidica registrazione della scelta finale che l'ha portata ad abbandonare il programma assieme ad Alessandro Vicinanza.

La dama siciliana, infatti, ha deciso di chiudere la sua avventura nello studio del talk show Mediaset, lasciandosi alle spalle il passato tormentato con Riccardo Guarnieri.

Eppure, nel corso delle prossime puntate del talk show, non mancherà un nuovo confronto diretto e acceso con lo stesso Riccardo.

Sì, perché le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Ida non si farà problemi a smascherare Riccardo raccontando per la prima volta in studio dei retroscena legati al post scelta.

Riccardo smascherato da Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne

Riccardo, dopo aver assistito alla decisione di Ida Platano di uscire assieme ad Alessandro Vicinanza, è tornato a farsi sentire e lo ha fatto mandando dei messaggi alla sua ex fidanzata.

Messaggi che hanno scatenato la gelosia di Alessandro che, a quanto pare, non l'ha presa proprio benissimo ma alla fine ciò non è bastato a mettere "in crisi" la nuova coppia che si è formata quest'anno nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Riccardo, però, non resterà in silenzio e nel corso di questo confronto, accuserà Ida e Alessandro di essersi comportati male nei suoi confronti.

Pinuccia inscena un malore: anticipazioni Uomini e donne

E poi ancora, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Pinuccia. La dama di Vigevano ritornerà al centro dell'attenzione per le sue vicende sentimentali e non mancherà un nuovo accesissimo scontro con Tina Cipollari.

Tina e Pinuccia si ritroveranno così ai ferri corti e, questa volta, la dama del trono over inscenerà un finto malore in studio.

In seguito alla loro consueta diatriba, Pinuccia fingerà di sentirsi male, al punto da far preoccupare anche la padrona di casa del talk show, che interverrà in prima persona per riportare la calma e l'ordine in studio.

Nuovo cavaliere per Gemma: anticipazioni Uomini e donne

Occhi puntati anche su Gemma Galgani: dopo qualche settimana di silenzio, la dama torinese ritornerà ancora una volta al centro dell'attenzione in studio.

La dama si darà ancora una volta una nuova chance dal punto di vista sentimentale e lo farà assieme al cavaliere Mario.

In studio, però, ci saranno un bel po' di polemiche su questa nuova frequentazione, per via di una telefonata che accenderà il dibattito sulla storica dama del trono over.

Riuscirà Gemma, questa volta, a trovare il suo vero principe azzurro? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.

Maria De Filippi sempre leader degli ascolti con Uomini e donne

Intanto, dal punto di vista auditel, Maria De Filippi continua ad essere leader indiscussa della fascia del pomeriggio, con una media di ascolti quotidiana che si aggira sui 2.8 milioni di spettatori e picchi del 27% di share.

Numeri che permettono alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5 di avere la meglio nella propria fascia oraria, riuscendo a battere tranquillamente gli ascolti delle altre trasmissioni del pomeriggio, tra cui Oggi è un altro giorno in onda su Rai 2 e il talk show Bella Mà in onda su Rai 2.

Il successo di Uomini e donne spopola anche in streaming, dove la trasmissione di Maria De Filippi è tra le più seguite online sul sito ufficiale Mediaset, assieme alle soap e al Grande Fratello Vip.