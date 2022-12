Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che ci sarà grande attenzione per le vicende dei tronisti Lavinia e Federico Nicotera.

Entrambi stanno portando avanti il loro percorso in studio e si avvicinano ormai verso la fatidica scelta finale, che li porterà a uscire di scena dal cast della trasmissione di Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno nel corso delle prossime puntate, dove in particolar modo Federico si ritroverà a fare i conti con il rifiuto da parte di Alice.

Federico si lascia andare con Carola: anticipazioni Uomini e donne

Le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Federico Nicotera continua a portare avanti il suo percorso in trasmissione insieme ad Alice e Carola.

Un percorso fatto di alti e bassi anche se, nel corso delle ultime settimane, il tronista si è lasciato andare nei confronti di Carola.

Tra i due ci sono state una serie di esterne che non sono passate inosservate, caratterizzate da un po' di baci e momenti intesi, tali da far scatenare la gelosia dell'altra pretendente Alice.

Federico rifiutato da Alice: anticipazioni Uomini e donne

La ragazza non si farà problemi a dare una lezione al tronista in carica. Gli spoiler delle prossime nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Federico si ritroverà a fare i conti con il rifiuto di Alice, la quale non si presenterà in esterna.

Una situazione compromessa per il tronista, che in studio proverà a riconquistare la fiducia di Alice e lo farà cimentandosi in un ballo con lei, che finirà per indispettire Carola.

Occhi puntati anche su Lavinia: le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che la Lavinia uscirà con Alessio Corvino, durante la quale avranno modo di passare del tempo insieme e conoscersi meglio.

Lavinia preferisce Alessio Corvino: anticipazioni Uomini e donne

L'incontro tra i due si preannuncia particolarmente emozionante.

Dopo le belle emozioni vissute con Alessio Corvino, Lavinia preferirà non uscire in esterna con l'altro pretendente, Alessio Campoli.

In questo modo la tronista preferirà conservare il ricordo dell'esterna fatta con Corvino e non si esclude che possa essere significativa in vista della scelta finale, che potrebbe arrivare nel corso delle prossime registrazioni.

Resta da capire quale sarà l'evolversi del percorso di Federico Dainese nel corso delle prossime registrazioni di Uomini e donne.

Al momento, tra i tre tronisti in carica, Dainese sembra essere quello ancora in "alto mare" e nel corso delle ultime riprese del talk show, non si è fatto cenno alle novità del suo percorso, probabilmente perché non ci sono stati eventi significativi tale da far riaccendere l'attenzione sul suo trono.