Nelle prossime puntate di Uomini e donne ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti del trono classico e over. Le anticipazioni di quello che accadrà nello studio del dating show di Maria De Filippi rivelano che Daniela uscirà con Michele e la coppia racconterà come sta procedendo la conoscenza. Nel frattempo, Carola e Alice non entreranno in trasmissione e, pertanto, non verranno trattate le vicende sentimentali di Federico Nicotera. Riccardo, invece, deciderà di presentarsi sotto casa di Gloria, mentre Luca e Armando sfioreranno la rissa.

Uomini e Donne, prossime puntate: Daniela esce con Michele

Dopo frequentazioni non andate a buon fine, Daniela potrebbe avere trovato l'uomo giusto per lei. Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne, trapelate su Instagram, attraverso l'account social di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che la dama campana continuerà a uscire con Michele, uno dei cavalieri del parterre della trasmissione. La coppia racconterà di volere continuare la conoscenza ma, al momento, non sono emersi dettagli in più, sui due protagonisti del programma di Canale 5.

Uomini e Donne, puntate dicembre: Carola non entra in studio

Per quanto riguarda il trono classico, Federico sembra non essere ancora pronto per la scelta.

Il single romano è ancora indeciso fra Carola e Alice. Le anticipazioni delle prossime puntate del dating show rivelano che, nella registrazione del 9 dicembre, non si è parlato del trono di Nicotera e, pertanto, Carola e Alice non sono entrate in studio. Anche Lavinia non è entrata in studio perché, durante le ultime riprese del programma di Maria De Filippi, sono state trattate solo le vicende sentimentali di Dainese.

Uomini e Donne: Gloria dà un due di picche a Riccardo, Luca e Armando sfiorano la rissa

Nel frattempo, durante le prossime puntate di Uomini e Donne, continueranno a essere trattate le storie degli altri protagonisti del parterre over. Riccardo, dopo avere chiuso con Gloria, si presenterà sotto casa della dama romana, ma la single deciderà di non scendere.

Armando e Luca, invece, sfioreranno la rissa in studio, a causa di Antonella. Il cavaliere partenopeo interverrà, quando il rivale spiegherà che è un mese che sta frequentando l'ex tronista del dating show e nascerà una discussione fra i due protagonisti della trasmissione. A quel punto, Maria De Filippi smentirà le parole di Incarnato. Inoltre, la presentatrice chiederà a Luca se sia innamorato di Antonella e il single risponderà di essere sulla buona strada. Per quanto riguarda Pinuccia, invece, continuerà a non essere presente in studio e potrebbe non essere più invitata in trasmissione, dopo quanto andato in onda, recentemente, sul piccolo schermo e dopo il finto svenimento inscenato dalla dama.