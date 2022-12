L'avventura di Antonino al Grande Fratello Vip sta per interrompersi: il ligure ha confermato che presto uscirà dalla casa per sottoporsi ad un intervento di routine che aveva in programma da tempo. Antonino dovrebbe lasciare la casa per un intervento. Spinalbese ha fatto sapere che l'operazione ad una cisti la farà prima di Natale, quindi è possibile che parte delle festività le trascorra lontano dalle mura di Cinecittà. Nel frattempo cresce il feeling con Ginevra, che però continua tenere sulle spine il parrucchiere non sbilanciandosi sul fidanzato che ha all'esterno.

Aggiornamenti sul futuro al Grande Fratello Vip

Antonino l'aveva anticipato giorni fa e l'ha ribadito ieri sera: presto lascerà la casa del Grande Fratello Vip per andare a sottoporsi a un piccolo intervento.

Mentre i compagni parlavano delle feste in arrivo e del fatto che le trascorreranno da "reclusi" tra le mura di Cinecittà, Spinalbese ha detto: "Ci arriveremo, ma io prima di Natale uscirò. Devo fare quella cosettina".

Ad un coinquilino che ha citato l'operazione alla cisti che ha confessato di dover fare nell'immediato, il parrucchiere ha confermato con un "sì" e poi la regia ha censurato la conversazione.

Gli autori del reality-show, dunque, preferiscono non tenere aggiornati i telespettatori sull'impegno che terrà l'ex di Belen lontano dal gioco per un breve periodo: per regolamento, infatti, il concorrente dovrà affrontare una quarantena di alcuni giorni prima di rientrare nella casa.

Il rapporto con Lamborghini al Grande Fratello Vip

L'uscita di Antonino sarebbe stata posticipata di almeno una settimana per permettere l'incontro con Ginevra davanti alle telecamere. Nei giorni precedenti al ritorno della ragazza nella casa del Grande Fratello Vip, il ligure si era detto certo del fatto che avrebbe fatto l'intervento quello stesso weekend, ma ciò non è avvenuto perché lunedì sera Lamborghini è stata ufficializzata come ospite del reality.

Se l'intento degli autori era quello di veder nascere l'amore tra quelli che i fan hanno ribattezzato "gintonic", si può dire che fino ad ora non è stato raggiunto perché l'ereditiera continua a scherzare con Spinalbese come farebbe qualsiasi amica.

Se al diretto interessato non parla della relazione che ha all'esterno con un giovane di nome Edoardo, è ad Attilio che Ginevra avrebbe detto di essere fidanzata ma che non lo dice in casa per portare avanti il "siparietto" con Antonino.

Il giornalista ha riportato tutto all'ex di Belen, dicendogli anche che secondo lui la ragazza è tornata solo per ripulirsi l'immagine dopo la squalifica dei mesi scorsi.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip

Nonostante tutto, Antonino continua ad essere uno dei protagonisti assoluti della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Oltre che per il rapporto speciale che ha con Ginevra, Spinalbese è al centro dell'attenzione per il tira e molla con Oriana (rapporto bruscamente interrotto quando Lamborghini è rientrata nella casa), il feeling con Giaele, l'amicizia con Antonella che non piace a Edoardo Donnamaria, gli scontri con Charlie Gnocchi e tanto altro.

A breve, poi, tra le mura di Cinecittà andranno a vivere nuove concorrenti e non è da escludere che il parrucchiere "punti" una di loro per portare avanti la sua fama da seduttore infallibile.

Sono previsti, però, anche gli ingressi di bei ragazzi come quelli di Davide Donadei e Andrea Maestrelli (rispettivamente ex tronista di Uomini e Donne e modello), sui quali potrebbe mettere gli occhi Oriana dopo la fine della frequentazione passionale con Antonino.