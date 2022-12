Dopo quasi due settimane di pausa, sono ricominciate le registrazioni di Uomini & Donne: il blogger Lorenzo Pugnaloni fa sapere che questo mercoledì 21 dicembre i protagonisti del dating-show si sono ritrovati in studio per dare vita alla puntata che sarà trasmessa in tv dopo le vacanze di Natale.

Sono tanti i temi che Maria De Filippi ha affrontato in studio nel pomeriggio: il tira e molla tra Gloria e Riccardo, il corteggiamento di Gemma al giovane Alessandro, le conoscenze di Biagio e le esterne dei tre ragazzi sul trono con i loro corteggiatori.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La messa in onda di Uomini e Donna riprenderà lunedì 9 gennaio, intanto nelle scorse ore è stata registrata una nuova puntata: mercoledì 21 dicembre, infatti, i protagonisti dei troni Over e Classico hanno partecipato a un appuntamento inedito del popolare dating-show.

Le prime anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, le ha rese pubbliche il blogger Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

Ancora una volta si è parlato del rapporto tra Riccardo e Gloria: la frequentazione tra il cavaliere e la dama, infatti, procede tra alti e bassi e nessuno dei due riesce a chiudere definitivamente. Due settimane fa, quando ci sono state le ultime riprese, Guarnieri e Nicoletti avevano discusso a causa dei continui tentativi di lui di riallacciare un rapporto con la ex Roberta Di Padua.

Quest'ultima ha detto no ad un ritorno di fiamma, mentre è sempre stata favorevole ad un legame d'amicizia.

Oggi è stato confermato lo stop alla conoscenza e la romana ha accettato di approfondire con Umberto, un signore sceso appositamente per lei.

Diversi assenti negli studi di U&D

Al rientro dalla breve pausa che U&D si è concessa in questo periodo, non ci sono stati cambiamenti nel cast.

Le puntate che saranno trasmesse in tv a partire dal 9 gennaio, infatti, avranno gli stessi protagonisti delle ultime del 2022: Riccardo, Biagio, Armando, Paola, Sara, Gemma, Antonella, Roberta e Cristina.

Alla registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 21 dicembre, non hanno ovviamente partecipato gli storici membri del parterre che lo hanno lasciato nelle scorse settimane, per loro scelta oppure per volontà della redazione.

Pinuccia Della Giovanna, ad esempio, è stata allontanata dal programma all'inizio del mese in corso, ovvero quando ha messo su un siparietto che ha fatto arrabbiare la padrona di casa. Oltre a "pressare" Alessandro su incontri che lui non voleva, la dama ha litigato con Tina e ha finto uno svenimento sdraiandosi per terra (quest'ultimo episodio non è stato trasmesso in tv, gli addetti ai lavori hanno preferito tagliarlo in fase di montaggio).

La programmazione di U&D dopo le feste

Assenti alla registrazione di U&D del 21 dicembre anche Ida e Alessandro: la coppia è unitissima e non intende tornare in studio per partecipare alle nuove puntate. I due sono stati ospiti qualche settimana fa per raccontare come procede la loro storia, dopodiché hanno continuato a "viversi" lontano dai riflettori.

Le anticipazioni odierne, inoltre, riguardano anche Gemma e gli sviluppi che ci sono stati in questi giorni nella conoscenza con un cavaliere di appena 52 anni. Come ha confermato la puntata che è andata in onda il 21 dicembre su Canale 5, Galgani ha messo gli occhi sul giovane Alessandro, una new entry del parterre che ha colpito anche Paola e altre dame. L'uomo si è detto lusingato delle tante attenzioni che le donne del cast gli hanno riservato, e ha accettato di approfondire la frequentazione con tutte loro.

Tra il cavaliere e Paola sono volate accuse in seguito allo svelamento di quello che c'è stato tra loro nei giorni scorsi: Gemma ha difeso il corteggiatore dicendo che con lei si è sempre comportato bene, e questo ha spinto Tina ad attaccarla. Le due hanno battibeccato a lungo sul comportamento che la dama assume quando ha davanti una persona che le piace.