L'appuntamento con Uomini e donne riprende da gennaio 2023 su Canale 5 e, le anticipazioni delle prossime nuove puntate che troveranno ampio spazio nella fascia del pomeriggio, rivelano che ci sarà spazio per l'addio al trono di Federico Dainese.

Il tronista mollerà la presa e uscirà di scena abbandonando la trasmissione, proprio come è già successo nelle scorse settimane di messa in onda con Federica Aversano.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera che si ritroverà a dover affrontare l'ennesima crisi della sua pretendente Carola.

Federico Dainese lascia il trono senza scelta: nuove anticipazioni Uomini e donne gennaio 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Uomini e donne che il pubblico avrà modo di vedere da gennaio in poi su Canale 5, rivelano che per Federico Dainese arriverà il momento di prendere in mano le redini del suo percorso, dopo un ultimo periodo che non è stato affatto semplice.

Il tronista, infatti, dopo una lunga pausa dovuta al Covid-19 è ritornato in trasmissione per proseguire il suo percorso ma, a quanto pare, qualcosa è andato storto.

Federico, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e donne, ha annunciato definitivamente il suo addio alla trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, pronto così ad uscire di scena e ad abbandonare il trono senza fare alcun tipo di scelta finale.

Un colpo di scena inaspettato che si aggiunge a quello che, nelle settimane precedenti, ha avuto come protagonista Federica Aversano.

Federico e Carola ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Anche la tronista campana, dopo aver capito di non essere attratta realmente da nessuno dei suoi corteggiatori, ha preferito mollare la presa e andare via dalla trasmissione di Canale 5.

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi tronisti che, da gennaio in poi, avranno la possibilità di mettersi in gioco in trasmissione, le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Federico Nicotera.

Il tronista sta portando avanti il suo percorso con Alice e Carola e, nel corso dell'ultima registrazione, c'è stato spazio per una accesa sfuriata in studio.

Maria De Filippi interviene con Carola: nuove anticipazioni Uomini e donne

Carola, pur essendosi presentata a Roma per registrare le nuove puntate, ha preferito non entrare in studio ed è rimasta dietro le quinte, evidenziando il suo malcontento nei confronti del tronista.

Il motivo? I due, al termine della riprese della settimana precedente, hanno avuto un acceso diverbio in trasmissione e si sono ritrovati l'uno contro l'altro.

La corteggiatrice non ha per niente gradito il modo di fare del tronista e, nel dietro le quinte, si è rifiutata di entrare in trasmissione.

Immediata la reazione di Maria De Filippi, la quale è intervenuta per riprendere Carola e cercare così di farla ragionare.

La conduttrice di Uomini e donne, alla fine, è riuscita a convincerla e così Carola è entrata in studio per avere almeno un confronto diretto con Federico Nicotera.