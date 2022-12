Nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione di Uomini e donne, la ex partecipante Ida Platano ci ha tenuto a fare una precisazione.

Tramite i social network, infatti, la dama del Trono Over ha smentito di pubblicare contenuti per punzecchiare Riccardo, che farebbe parte ormai del suo passato: ora Platano, infatti, è felicissima con Alessandro e presto volerà con lui a Miami per il primo vero viaggio da coppia dopo l'addio alla trasmissione di Canale 5.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

Qualsiasi cosa dica o faccia Ida, diventa uno spunto di discussione per i fan di Uomini e Donne.

In queste ore, ad esempio, la bresciana è tornata al centro del Gossip per di alcune presunte frecciatine all'ex Riccardo, punzecchiamenti a distanza che alcuni follower hanno captato dando un'occhiata al suo profilo Instagram.

La mattina del 28 dicembre (giorno in cui Guarnieri parteciperà a una delle ultime riprese dell'anno), la parrucchiera ha deciso di esporsi per fare chiarezza sul proprio comportamento social. Mentre era in auto da sola, Platano ha replicato così a chi ha pensato che alcune delle cose che pubblica siano riferite al suo storico ex fidanzato.

"Volevo dirvi che posto quello che voglio, e poi basta con il passato. Basta!", ha affermato la donna, con il sorriso sulle labbra.

La ex dama del Trono Over, dunque, ha voluto spegnere sul nascere le chiacchiere che stavano circolando sulle foto e i video che carica quotidianamente sul suo account, nessuno dei quali ha come destinatario Riccardo.

Il regalo dopo il fidanzamento a Uomini e Donne

Sono passati quasi due mesi da quando Ida ha accantonato definitivamente il tira e molla con Riccardo: era lo scorso 4 novembre, quando Platano si è fidanzata con Alessandro Vicinanza e con lui ha lasciato Uomini e Donne.

In questo periodo iniziale di frequentazione lontano dai riflettori, la dama e il cavaliere sono apparsi affiatatissimi e sempre più innamorati, tant'è che appena possono si raggiungono l'uno nella città dell'altro anche solo per trascorrere qualche ora insieme.

Visto che il Natale si festeggia in famiglia, la parrucchiera e l'imprenditore non si sono incontrati ma si sono scambiati ugualmente i regali.

In un video che è stato postato su Instagram, la protagonista del Trono Over ha mostrato la reazione che ha avuto quando ha scartato il dono del suo nuovo compagno: un viaggio a Miami per due da fare il prima possibile.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Ida, dunque, è felicemente fidanzata e non ha alcuna intenzione di tornare a Uomini e Donne: nel giorno in cui è prevista la penultima registrazione del 2022, ad esempio, Platano fa sapere di trovarsi a Brescia e non a Roma, dove il cast del dating-show si riunisce per partecipare alle riprese. Chi sperava in un'ospitata della coppia Platano-Vicinanza, dovrà accontentarsi dei contenuti che entrambi postano sui social network ogni giorno.

Negli studi Elios ci sarà invece sicuramente Riccardo (a proposito secondo alcune indiscrezioni Guarnieri potrebbe partecipare all'Isola dei Famosi nel 2023 con il "rivale" Armando Incarnato). Il cavaliere aggiornerà il pubblico su quello che è accaduto nella sua vita amorosa nell'ultima settimana, ovvero da quando Gloria ha deciso di interrompere definitivamente la loro altalenante conoscenza.

I fan del programma di Maria De Filippi, però, si aspettano novità anche sui due ragazzi rimasti nel Trono Classico: uno tra Federico Nicotera e Lavinia Mauro, infatti, potrebbe annunciare la scelta. A fare chiarezza a riguardo, saranno le anticipazioni che trapeleranno in serata, al termine della registrazione del 28/12.