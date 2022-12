Quando mancano pochi giorni alla fine del 2022, in rete già si parla dei cambiamenti che potrebbero esserci nei cast di programmi amatissimi come Uomini e donne. Con l'arrivo dell'anno nuovo, si dice che Maria De Filippi vorrebbe rinnovare quasi del tutto il parterre del Trono Over: dopo l'allontanamento di Pinuccia (allontanata dalla redazione) e gli addii Ida e Alessandro (che si sono fidanzati), pare che a breve potrebbero seguire quelli di Riccardo e Armando. I due cavalieri sarebbero in lizza per la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, in onda a partire da marzo su Canale 5.

Le novità per i protagonisti di Uomini e Donne

La regolare programmazione di Uomini e Donne riprenderà il 9 gennaio (il 28 e 29 dicembre è prevista la registrazione di due nuove puntate), quindi il pubblico è in attesa di conoscere i possibili cambiamenti che Maria De Filippi apporterà al cast della sua trasmissione all'inizio del 2023. Voci ancora tutte da confermare, ad esempio, sostengono che in entrambi i troni, il Classico e l'Over, dovrebbero esserci delle piccole "rivoluzioni". Dopo le scelte di Federico Nicotera e Lavinia Mauro (Federico Dainese ha abbandonato il dating-show lo scorso 21 dicembre), saranno presentati i nuovi tronisti, mentre per quanto riguarda il parterre dovrebbero esserci sia degli addii che dei debutti.

Pare che la conduttrice voglia rinnovare la versione senior del suo storico format accogliendo agli Elios un po' di new entry: la maggior parte delle dame e dei cavalieri che cercheranno l'amore da gennaio, dunque, dovrebbero essere facce nuove.

Il retroscena sul futuro di Uomini e Donne

Dopo Pinuccia Della Giovanna, Ida Platano e Alessandro Vicinanza, altri due storici protagonisti di Uomini e Donne potrebbero lasciare il cast.

In rete, infatti, si dice che Maria De Filippi sarebbe pronta a rinunciare a due veterani del parterre Over, in lizza per partecipare ad un'altra trasmissione di punta di Canale 5. Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato, infatti, sarebbero tra i candidati al ruolo di naufraghi dell'edizione 2023 dell'Isola dei Famosi: gli storici "antagonisti" del dating-show Mediaset, dunque, potrebbero "dimettersi" da cavalieri per intraprendere l'avventura sulla sopravvivenza in Honduras.

Ilary Blasi tornerà alla guida del reality-show a marzo prossimo, quindi i possibili addii del pugliese e del napoletano al cast di U&D non dovrebbero avvenire prima di fine inverno/inizio primavera.

Attesa per le anticipazioni di Uomini e Donne

Armando e Riccardo sono tra i pochi "veterani" del Trono Over ancora nel cast, tant'è che dopo l'addio di Ida sono loro a monopolizzare gran parte del tempo a disposizione nelle nuove puntate. A proposito di programmazione, tra poche ore Maria De Filippi condurrà due registrazioni di Uomini e Donne che poi saranno trasmesse in tv a partire da metà gennaio. Mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, infatti, trapeleranno le anticipazioni dettagliate di quello che accadrà in studio tra dame e cavalieri, ma soprattutto tra i due tronisti rimasti e i loro corteggiatori.

I fan sperano che almeno uno tra Federico e Lavinia possa fare la scelta prima di Capodanno; soprattutto Nicotera che da mesi è indeciso tra Carola e Alice.

All'inizio del 2023, comunque, sia Guarnieri che Incarnato saranno regolarmente al loro posto nel parterre: l'eventuale partecipazione all'Isola dei Famosi (che al momento resta un rumor che non ha trovato conferme ufficiali), sarà presa in considerazione più in là, quando il Grande Fratello Vip starà per finire e il reality condotto da Ilary Blasi lo sostituirà nel palinsesto di Canale 5.