Ida Platano rompe il silenzio social dopo essere "sparita" per qualche giorno. L'ormai ex volto di Uomini e donne trono over, questa mattina è intervenuta sul suo profilo Instagram per rassicurare i numerosi fan che da qualche giorno non avevano più sue notizie.

Ida ha così tranquillizzato tutti, confermando che in questi giorni ha staccato la spina assieme al suo fidanzato Alessandro, con il quale sta vivendo una intensa storia d'amore lontana dai riflettori del talk show di Maria De Filippi.

Prosegue la love story tra Ida e Alessandro fuori da Uomini e donne

Nel dettaglio, Ida Platano ha oramai scelto di chiudere la sua avventura a Uomini e donne e lo ha fatto uscendo di scena dalla trasmissione assieme ad Alessandro Vicinanza.

Qualche settimana fa, la dama ha registrato la puntata della sua scelta finale, con la quale ha messo la parola fine alla sua esperienza nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Una scelta inaspettata che, tuttavia, ha permesso ad Ida di allontanarsi dai riflettori mediatici della trasmissione per viversi questa storia d'amore con Alessandro senza subire interferenze dall'esterno.

E, a distanza di un po' di giorni, tutto sembra procedere nel migliore dei modi, così come ha confermato la dama stessa in una recente intervista a Verissimo e anche sui social.

Ida Platano rompe il silenzio social: 'Non sono sparita'

Questa mattina, infatti, Ida ha scelto di rompere il silenzio su Instagram dopo aver "abbandonato" i suoi fan per qualche giorno.

Prima di tornare a lavoro, l'ormai ex volto di Uomini e donne over ha voluto tranquillizzare i fan che si chiedevano che fine avesse fatto.

"Buongiorno belli miei.

Ci sono, non sono sparita. Siamo stati via per qualche giorno, siamo stati a Firenze. Siamo stati benissimo", ha svelato Ida confermando ancora una volta che tra lei e il suo fidanzato Alessandro tutto sta proseguendo nel migliore dei modi.

Il ritorno di Ida Platano a Uomini e donne: arriva il confronto con Riccardo

L'ex dama del trono over è apparsa felice e radiosa, confermando così il fatto che il suo nuovo compagno di vita sia riuscito a farle mettere una pietra sopra al passato.

Intanto, però, nel corso delle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5, ci sarà spazio anche per il ritorno in studio di Ida Platano.

La dama ha registrato una nuova puntata del talk show, durante la quale si presenterà assieme al suo fidanzato Alessandro. I due racconteranno l'evolversi della loro relazione dopo essere stati già a Verissimo e, soprattutto, ci sarà spazio per un nuovo confronto tra Ida e il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri, ancora alla ricerca del suo "grande amore".