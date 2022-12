Proseguono le anticipazioni di Terra Amara, con cui si viene a sapere che gli appassionati della soap turca assisteranno presto all'ennesimo atto di violenza di Demir. Fekeli e Hunkar saranno vittime di un agguato, ma in realtà l'obbiettivo sarà solo Fekeli, in quanto Demir gli sparerà, senza ferirlo. Yaman, però, ordirà un piano per dichiararsi estraneo ai fatti, soprattutto agli occhi della madre Hunkar, la quale avrà dei dubbi sulla sua innocenza. Dal canto suo, il padrino di Yilmaz indagherà su quanto gli è accaduto e anche se un suo ex dipendente si dichiarerà colpevole dell'attentato ai suoi danni, l'uomo non crederà a questa versione dei fatti.

Demir spara col fucile al padrino di Yilmaz

Un nuovo colpo di scena animerà presto le dinamiche di Terra amara. Seguendo la trama della soap turca, non passerà molto tempo prima che Fekeli scopra che a sabotare l'auto di Yilmaz, sulla quale viaggiavano Zuleyha e Mujgan, è stato proprio Demir. Incautamente Fekeli, lasciandosi trasportare dall'impeto di rabbia, andrà al cospetto di Demir e lo accuserà senza mezzi termini di essere l'artefice dell'incidente che ha visto protagoniste sua moglie stessa e la dottoressa del paese. Ovviamente Demir negherà tutto.

A questo punto, temendo di poter essere denunciato e che la polizia possa arrivare alla verità, Demir sparerà con un fucile a Fekeli da lontano, mentre questi sarà in compagnia di sua madre Hunkar.

Quest'ultima, dopo essersi confrontata con Fekeli che resterà incolume, parlerà con il figlio chiedendogli se è stato lui a premere il grilletto. Demir, anche in questo caso, si dichiarerà estraneo ai fatti. La polizia inizierà a indagare sull'attentato, ma non essendoci prove che possano portare al colpevole deciderà di archiviare il caso.

Poco prima che si chiuda definitivamente la questione, si farà avanti un colpevole.

Un nuovo piano di Demir per risultare innocente

Un ex dipendente di Fekeli affermerà di essere stato lui a sparare per vendicare il suo precedente licenziamento. I telespettatori però, attraverso un flashback verranno informati della colpevolezza di Demir e della sua richiesta all'ex dipendente di Fekeli di prendersi la responsabilità del fatto, promettendogli di tirarlo fuori dal carcere in tempi molto brevi.

Il padrino di Yilmaz non si lascerà convincere dalle dichiarazioni del reo confesso piene di incertezze, anzi inizierà a portare avanti delle indagini per conto suo per risalire alla verità. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fekeli riuscirà ad avvicinarsi molto alla resltà dei fatti, ma per scoprire se arriverà direttamente a Demir non resta che attendere le prossime anticipazioni provenienti dalla Turchia.