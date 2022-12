Le nuove anticipazioni di Uomini e donne sono ricche di novità e colpi di scena per quanto riguarda il Trono over. La situazione tra Riccardo e Gloria si è ribaltata per l'ennesima volta, e i due sono usciti insieme. Maria De Filippi è intervenuta, dicendo a Guarnieri che il suo è stato solo un gesto di possesso. Caos in studio dopo che una ragazza ben conosciuta da Armando è scesa di nuovo per lui. Armando è stato zittito e messo alle strette da Maria, e la conduttrice ha anche nominato il fatto del "ritocchino estetico" subito condiviso sui social, definendolo un "personaggio" e zittendolo.

Nuove anticipazioni Uomini e donne over: Gloria lascia Umberto e rivuole Riccardo

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne Riccardo è stato rifiutato da Gloria, che aveva ribadito di voler conoscere Umberto. La dama aveva il timore di essere una "seconda scelta" per Guarnieri dopo l'addio definitivo di Ida, uscita dal programma con Alessandro.

Arrivano però interessanti aggiornamenti sulle riprese del trono over del 29 dicembre, grazie alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni. Pare che Gloria abbia deciso di chiudere la frequentazione con Umberto e riprovarci con Riccardo, che a dispetto di ogni previsione ha accettato di uscire con lei.

Uomini e donne, aggiornamenti registrazione del 29 dicembre: Gloria ci riprova con Riccardo

Continuando con le anticipazioni di Uomini e donne, Maria De Filippi ha espresso il suo parere sul cambio di direzione di Gloria, che sembrava voler chiudere ogni rapporto con Riccardo.

Secondo Maria, Riccardo avrebbe accettato di vedere e uscire con Gloria per una sorta di "possesso", ovvero si sarebbe mosso solo davanti alla possibilità di perderla per un altro uomo, in questo caso Umberto.

Uomini e donne, anticipazioni di oggi: Armando zittito da Maria De Filippi

Le anticipazioni di Uomini e donne si arricchiscono di ulteriori dettagli riferiti alla registrazione del 29 dicembre. Ancora una volta Maria De Filippi è stata costretta a intervenire con Armando, dopo che una ragazza, con la quale si era sentito, è scesa per lui.

Armando ha detto di aver rifiutato una sua videochiamata per il timore che lei facesse degli screenshot. A quel punto Maria ha perso le staffe: ''Ma credi di essere un personaggio? Non sei l'unico qui a Uomini e donne''. La conduttrice ha poi nominato il fatto che Armando non abbia perso tempo a farsi notare sui social, pubblicando uno scatto con Teresa Cilia mentre erano dal chirurgo estetico.

Insomma ennesima stoccata per Armando, che non sta trovando pace al Trono over. Infine in studio erano presenti Salvo e Luisa che, tra la commozione generale, hanno condiviso i più bei momenti del loro matrimonio.