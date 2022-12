Nelle registrazione di Uomini e donne del 29 dicembre c'è stato parecchio caos in studio, soprattutto per quanto riguarda la situazione di Gemma scaricata da Alessandro e 'friendzonata' dal cavaliere che sta facendo il pieno di corteggiatrici. Stando a quanto riporta Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, Armando è stato zittito per l'ennesima volta da Maria De Filippi, furiosa per quanto accaduto durante la registrazione con una ragazza arrivata per conoscerlo.

Aggiornamenti Uomini e Donne del 30 dicembre: Maria De Filippi furiosa con Armando

Ci sono importanti e interessanti aggiornamenti che arrivano sulla pagina di Lorenzo Pugnaloni e che riguardano la registrazione che si è tenuta negli studi Elios il 29 dicembre. Protagonista Armando, che ha fatto perdere le staffe a Maria De Filippi, e non è la prima volta. Ma cosa è successo?

Maria ha annunciato che sarebbe scesa una ragazza per Armando, alla quale lui non aveva più scritto ma che conosceva già. A quel punto, Incarnato ha iniziato ad accampare scuse, dicendo che mancava un interesse sincero da parte della ragazza e non il contrario.

A quanto pare, lei aveva chiesto di poter fare una videochiamata ma Armando si sarebbe rifiutato per il timore che poi lei facesse degli screen.

Uomini e Donne nuovi dettagli registrazione del 29 dicembre: Maria asfalta Armando

Davanti al racconto e alle giustificazioni di Armando, Maria De Filippi si è infuriata e ha perso le staffe. Come rivelano gli aggiornamenti sulle nuove anticipazioni di Uomini e Donne, la conduttrice ha asfaltato Incarnato: ''Ma credi di essere l'unico a essere a UeD?''

La discussione è poi proseguita, e Maria ha rincarato la dose, mettendo Armando alle strette.

In studio gli animi si sono scaldati e Tina e Gianni si sono schierati dalla parte della condittrice.

Novità Uomini e Donne: Armando messo alle strette da Maria De Filippi

La stoccata finale è arrivata con le parole di Maria, stanca dell'atteggiamento di Armando. La conduttrice ha detto a Incarnato: ''Ma ti senti un personaggio?'' inoltre, lo ha messo alle strette nominando il fatto del recente ritocchino estetico al quale si è sottoposto.

A tal proposito, Armando aveva subito condiviso la foto dal chirurgo estetico, in compagnia di un'altra ex protagonista di Uomini e donne, Teresa Cilia. E poi ancora, nella registrazione del 29 dicembre, Gloria ha rivelato di non essere più interessata a Umberto e di volerci riprovare con Riccardo, andando contro a tutto ciò che aveva dichiarato nella precedente registrazione del trono over. Guarnieri, nonostante tutto, le ha concesso una seconda possibilità.