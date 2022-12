Pinuccia esclusa dal cast di Uomini e donne over? Le nuove puntate del dating show in onda dal 12 dicembre su Canale 5 si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena, e al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende della dama di Vigevano.

Il motivo? Pinuccia fingerà malore nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e scatenerà il panico generale, anche se nella registrazione successiva del talk show la dama non è stata presente in studio.

Pinuccia fine di stare male: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Pinuccia, la quale si ritroverà protagonista di un'accesa sfuriata in studio con Tina Cipollari.

Per l'ennesima volta, dall'inizio di questa edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, Pinuccia e Tina si ritroveranno ai ferri corti, e la reazione della dama di Vigevano sarà del tutto spiazzante.

Perché gli spoiler delle prossime puntate del programma Mediaset rivelano che Pinuccia arriverà a mettere in scena un finto malore, tanto da far spaventare e preoccupare i presenti in studio.

La stessa Maria De Filippi sarà particolarmente preoccupata per quanto accaduto all'interno dello studio e interverrà in prima persona.

Pinuccia assente nelle nuove puntate di Uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che sarà la stessa Pinuccia a uscire allo scoperto: confesserà di aver messo in scena un finto malore e quindi di essersi prestata a una scenetta che tuttavia ha allarmato tutti i presenti in studio.

Insomma, uno scherzo di cattivo gusto quello di Pinuccia. Sta di fatto che, nel corso della registrazione successiva del programma, la dama di Vigevano non è stata presente in studio.

Le anticipazioni del talk show pomeridiano di Canale 5 rivelano che Pinuccia non ha partecipato alle riprese dei nuovi appuntamenti e al momento non si esclude che il suo possa essere un addio definitivo.

Maria De Filippi potrebbe aver cacciato Pinuccia da Uomini e donne

Il sospetto è che Maria De Filippi possa non aver gradito lo scherzo legato al finto malore di Pinuccia, motivo per il quale potrebbe aver deciso di allontanare la dama di Vigevano dal parterre del trono over.

La conduttrice ha impartito una dura lezione a Pinuccia, estromettendola dal suo programma del pomeriggio? LA risposta nel corso delle prossime registrazioni di questa stagione.