Potrebbe arrivare la vendetta di Fikret nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Il giovane scoprirà il segreto che lega Yilmaz e Hünkar, ovvero che quest'ultima gli ha dato dei soldi per agevolare la sua partenza con Züleyha. Fikret userà questa informazione per vendicarsi di Yilmaz?

Il segreto di Yilmaz e Hünkar

Züleyha ha salvato la vita a Müjgan e Kerem Ali, dopo che la dottoressa è riuscita a manipolarla per vedere suo figlio. Infatti, quando Züleyha le ha portato il piccolo, Müjgan ha provato a scappare con lui in braccio, ma per via di una distrazione è caduta nel fiume: se non ci fosse stata Züleyha, probabilmente, entrambi sarebbero morti.

Successivamente Züleyha rientrerà alla villa fracida, suscitando la curiosità di Sevda e Sermin. Alla fine la ragazza si vedrà costretta a raccontare ciò che l'è accaduto.

Sevda e Demir si confidano

Sevda avrà modo di parlare con Demir del suo rapporto con Züleyha. Avranno una conversazione molto profonda, in cui Demir le racconterà che sta facendo di tutto pur di lasciare libera Züleyha, per permetterle di vivere la vita che desidera e che si merita. Una parte del suo cuore, però, sa che se Züleyha decidesse di lasciarlo per sempre, probabilmente tra loro in futuro potrebbe non esserci nessun tipo di rapporto.

Sevda proverà a rincuorarlo: è convinta che nella sua vita, prima o poi, tutto andrà per il meglio.

Nessuno può sapere che cosa accadrà in futuro, ma Sevda è sicura che il destino, prima o poi, ricompenserà Demir, facendogli trovare l'amore della sua vita.

La disperazione di Demir

Demir sa benissimo l'amore che Züleyha prova per Yilmaz e che da un momento all'altro potrebbe lasciarlo per sempre. Lui sa che per la ragazza è la cosa più giusta, anche Sevda ha consigliato a Demir di lasciare definitivamente Züleyha, bisognerà effettivamente capire se riuscirà a farlo.

Avrà bisogno di conforto, così deciderà di fare visita alla tomba di Hünkar. Sua madre gli manca tanto, si sente una nullità senza di lei. Coglierà l'occasione anche per chiederle perdono per non aver ancora trovato il suo assassino. Demir sarà più disperato che mai e nessuno può riuscire a colmare la perdita di sua madre, nemmeno Züleyha.

La scoperta di Fikret

Fikret, invece, scoprirà un segreto di Yilmaz. A quanto pare per avere i soldi necessari per scappare con Züleyha in Germania, Yilmaz ha venduto delle merci a Hünkar, in questo modo la matrona gli ha potuto dare dei contanti necessari per i suoi progetti futuri.

Tra Yilmaz e Fikret non corre buon sangue, soprattutto da quando Yilmaz ha accusato Fikret di aver trascorso la notte con Müjgan. Ora bisognerà capire se il nipote di Fekeli userà le informazioni che ha in mano per vendicarsi di Yilmaz.