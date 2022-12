La puntata di Uomini e donne del 7 dicembre, con la sfuriata di Maria De Filippi nei riguardi di Biagio, è l'ultima prima della breve pausa del programma, che si ferma per il ponte dell'Immacolata l'8 e il 9/12. Si riparte però il 12 dicembre con la seconda parte della nuova registrazione, nella quale si parlerà a lungo di Ida e Alessandro e dove si assisterà al finto svenimento di Pinuccia.

Come anticipa Pugnaloni, si riprenderà anche con il tanto atteso bacio tra Carola e Federico e non solo. La lite tra Tina e Pinuccia finirà nel peggiore dei modi, con un finto svenimento che potrebbe costare molto caro alla dama di Vigevano.

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne

Dunque, l'8 e il 9 dicembre Uomini e Donne non andrà in onda (così come il daytime di Amici) e, al suo posto, verranno trasmessi dei film natalizi.

Lunedì 12 dicembre l'appuntamento con il programma di Maria De Filippi sarà da non perdere. I telespettatori assisteranno al finto malore di Pinuccia in seguito a un'accesa discussione con Tina, che avrà molto da dire sul suo conto.

Ci sarà poi il racconto di Ida e Alessandro che metteranno al corrente i telespettatori di come sta procedendo la loro storia d'amore. Occhio a come evolverà la situazione, perché Ida smaschererà Riccardo che uscirà dallo studio in lacrime dopo che la bella Platano dirà di aver ricevuto dei suoi messaggi una volta andata via con Vicinanza.

Anticipazioni Uomini e Donne, Pinuccia cade a terra dopo un litigio con Tina

Nella seconda e terza parte della registrazione in questione, che proseguirà lunedì 12 dicembre, tra Tina e Pinuccia ci sarà una lite molto accesa, come già successo in tante precedenti occasioni.

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne, Pinuccia si sdraierà a terra e Maria De Filippi, visibilmente preoccupata, si precipiterà da lei per accertarsi delle sue condizioni.

Peccato che Pinuccia abbia solo finto di svenire per attirare l'attenzione su di sé.

Maria De Filippi ha mandato via Pinuccia dopo il finto malore?

Un'insistente indiscrezione che sta circolando da qualche giorno sostiene che Maria De Filippi avrebbe mandato via Pinuccia dopo il finto svenimento in risposta alla lite con Tina.

In questo periodo, Maria De Filippi sembra piuttosto delusa dal comportamento di alcuni protagonisti del trono over, vista la sfuriata con Biagio nella puntata del 7 dicembre, nella quale lo avvisato che sarebbe stata l'ultima volta in cui ha provato a salvargli la faccia.

Nelle registrazioni di Uomini e Donne seguenti, Pinuccia non era presente e non si esclude che la conduttrice abbia preso la decisione di non invitarla più nel parterre. Non c'è però ancora alcuna ufficialità, dunque per sapere come sono andate le cose dovremo aspettare la messa in onda delle prossime puntate di Uomini e Donne.