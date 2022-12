Non accennano a placarsi le voci sull'imminente scelta di un protagonista di Uomini e donne: da settimane, infatti, si dice che Federico Nicotera sarebbe vicino a comunicare la sua decisione definitiva tra Alice e Carola. La prossima registrazione del dating-show è prevista per venerdì 9 dicembre, quindi tra pochi giorni potrebbero trapelare anticipazioni sul romano che dallo scorso settembre sta cercando l'amore in tv. Mercoledì 7, invece sarà trasmessa la puntata dedicata al ritorno di Ida Platano a un mese dall'addio al Trono Over: la dama sarà ospite con il fidanzato Alessandro.

Aggiornamenti sulla programmazione di Uomini e Donne

La settimana appena iniziata sarà un po' diversa dal solito per il pubblico di Uomini e Donne: visto il ponte dell'Immacolata, giovedì 8 e venerdì 9 dicembre il dating-show non andrà in onda, lasciando spazio a film sul Natale. Le tre puntate che saranno trasmesse tra lunedì e mercoledì, però, sono attese: soprattutto attorno all'appuntamento del 7 dicembre, c'è curiosità da parte di quei fan che hanno già letto le anticipazioni che sono circolate quando c'è stata la registrazione.

Come ha confermato il blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, mercoledì pomeriggio sarà trasmesso in tv il ritorno in studio di Ida Platano: la dama sarà ospite del programma insieme al neo fidanzato Alessandro Vicinanza a circa un mese dal loro addio al Trono Over.

Le nuove riprese di Uomini e Donne

Un'altra informazione che è trapelata nelle ultime ore sulla trasmissione condotta da Maria De Filippi, riguarda la data in cui sono fissate le uniche riprese di questa settimana. La prossima registrazione di Uomini e Donne, dunque, ci sarà venerdì 9 dicembre, ovvero a distanza di un bel po' di giorni dall'ultima (che risale a martedì 29 novembre).

Un'indiscrezione che sta circolando sul nuovo appuntamento con il programma di Canale 5, riguarda uno dei tronisti di questa prima parte di stagione: si vocifera, infatti, che Federico Nicotera potrebbe scegliere proprio a ridosso del weekend. Il romano ha un percorso ben avviato e la sua decisione finale sembra vicina: il ragazzo sta conoscendo da mesi Alice e Carola, e proprio una delle due corteggiatrici sarà la sua nuova fidanzata.

L'avvistamento della 'coppia' di Uomini e Donne

A differenza dei "colleghi" Lavinia e Dainese, Federico Nicotera è spesso avvistato all'esterno degli studi di Uomini e Donne: di recente, ad esempio, il tronista è stato beccato al concerto di Alessandra Amoroso insieme ad Alice. I due ragazzi hanno scelto lo spettacolo della cantante pugliese come location della loro esterna settimanale che, secondo i rumor, dovrebbe essere una delle ultime prima della scelta. Il romano, però, qualche settimana fa è stato pizzicato a Fontana di Trevi in compagnia di Carola, con la quale si è anche scambiato dei baci appassionati davanti a tutti.

I fan della trasmissione di Canale 5, dunque, faticano a pronosticare la decisione finale di Nicotera: al termine di ogni puntata, infatti, il giovane sembra preferire una corteggiatrice diversa, e questo non fa che alimentare la confusione nei telespettatori.

Un altro Gossip che sta circolando in rete da tempo, sostiene che Federico avrebbe già comunicato alla redazione del dating-show che intende fare la scelta prima di Natale: visto che dovrebbero mancare due/tre appuntamenti alla sosta per le feste, è molto probabile che il ragazzo sveli il nome della sua spasimante prediletta attorno a metà dicembre (anche se il tutto dovrebbe essere mostrato in tv a gennaio).