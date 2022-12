Cambio programmazione per Uomini e donne su Canale 5. L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi subirà delle modifiche nella settimana che va dal 5 al 9 dicembre, dato che non sarà in onda per due giorni.

Eccezionalmente per questa settimana, il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi risulta cancellato dalla programmazione del daytime nelle giornate di giovedì e venerdì pomeriggio, quando al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda di film natalizi.

Cambio programmazione Uomini e donne: show sospeso per il ponte dell'Immacolata

Il cambio programmazione per Uomini e donne di questa settimana riguarderà le giornate dell'8 e 9 dicembre 2022.

Gli spettatori del talk show Mediaset, che alle 14:45 si collegheranno su Canale 5, scopriranno che al posto della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi ci sarà spazio per dei film in prima visione assoluta.

Eccezionalmente per questa settimana, l'appuntamento con Uomini e donne verrà sospeso l'8 e il 9 dicembre 2022.

In occasione del ponte dell'Immacolata la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi non sarà in onda su Canale 5: in questo modo si eviterà di "sprecare" puntate in un momento dell'anno in cui non ci sarà il massimo degli spettatori davanti alla televisione.

Quando ritorna l'appuntamento con Uomini e donne su Canale 5

Le nuove puntate di Uomini e donne torneranno in onda regolarmente a partire da lunedì 12 dicembre, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:05 circa.

Verso metà dicembre è previsto un ulteriore stop per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi: in occasione del periodo natalizio, l'appuntamento con il talk show verrà messo in pausa per qualche settimana.

In questo caso gli spettatori dovranno "resistere" per un po' di giorni senza le vicende dei protagonisti del trono classico e over in attesa che arrivi gennaio, quando riprenderà la consueta programmazione su Canale 5.

Ida ritorna in studio: anticipazioni Uomini e donne

Ma cosa succederà nel corso delle prossime puntate di questa edizione prima della pausa natalizia?

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza.

La coppia che si è formata in questi giorni rimetterà piede in trasmissione per raccontare al pubblico come sta proseguendo la loro storia d'amore e nel corso di questa ospitata Ida Platano avrà modo anche di confrontarsi con il suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

In studio verrà fuori che Riccardo ha mandato dei messaggi alla dama siciliana subito dopo la scelta, nonostante avesse più volte confermato di essersi lasciato alle spalle il passato.