L'appuntamento con Uomini e donne prosegue in tv e vanno avanti anche le registrazioni di questa fortunatissima edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, anche quest'anno leader indiscusso dal punto di vista degli ascolti televisivi.

L'appuntamento con la registrazione che si terrà questo oggi 21 dicembre è particolarmente atteso dal pubblico e dagli spettatori, dato che potrebbe esserci la prima scelta ufficiale di quest'anno. E, al centro dell'attenzione vi sono le vicende del tronista Federico Nicotera, giunto ormai al fatidico momento conclusivo del suo percorso.

Nuova registrazione Uomini e donne 21 dicembre: arriva la scelta finale di Federico?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prevede una nuova registrazione nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022.

I protagonisti del trono classico e over si ritroveranno in studio per le riprese dei prossimi appuntamenti che saranno poi trasmessi da gennaio 2023 in poi su Canale 5, così come anticipato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram dedicata alla trasmissione di Canale 5.

La registrazione che precede le feste natalizie è particolarmente attesa dagli spettatori e appassionati del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che potrebbe arrivare la prima e fatidica scelta finale in studio.

Federico potrebbe svelare la scelta nella registrazione di Uomini e donne del 21 dicembre

Federico Nicotera, al momento, è il tronista in carica che sembra avere le idee maggiormente chiare sul suo percorso, dato che da un po' di settimane ha deciso di andare avanti con Alice e Carola, le due pretendenti giunte al rush finale e ormai in attesa di scoprire la scelta del tronista.

Durante la registrazione di questo pomeriggio, quindi, Federico potrebbe finalmente svelare il nome della sua scelta finale e in tal caso prepararsi a festeggiare il Natale in compagnia di colei che diventerà a tutti gli effetti la sua fidanzata.

Una scelta che diventerebbe un graditissimo regalo di Natale per Federico e anche per la corteggiatrice in questione, oltre che per il pubblico da casa che si augura un lieto fine tra Federico e Carola.

In attesa di scoprire se nel corso della registrazione di oggi 21 dicembre ci sarà la scelta finale di Federico, quella che andrà in onda questo pomeriggio su Canale 5, sarà l'ultimo appuntamento del 2022 con il talk show di Maria De Filippi.

Inizia la pausa natalizia per Uomini e donne: ecco quando ritornerà su Canale 5

La trasmissione, a partire dal 22 dicembre in poi, sarà sospesa dalla programmazione del daytime pomeridiano di Canale 5 per la consueta sosta natalizia.

Gli spettatori e appassionati delle vicende dei protagonisti del trono classico e over dovranno rinunciare per un po' di settimane ai nuovi appuntamenti con il talk show, in attesa che arrivi il 9 gennaio per rivedere di nuovo la trasmissione nella fascia pomeridiana di Canale 5.