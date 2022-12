C'è grande attesa per l'arrivo di Tancredi Di Sant'Erasmo a Milano. Nell'episodio de Il Paradiso delle Signore del 27 dicembre, il nipote di Adelaide si trasferirà nel capoluogo lombardo e ci saranno importanti novità e colpi di scena. A tal proposito, Flavio Parenti, in una recente intervista, ha rivelato alcune anticipazioni su quello che accadrà nelle prossime puntate della fiction di Rai 1. Nel dettaglio, il fratello di Marco farà in modo di cogliere in flagrante Matilde e Vittorio. Nonostante il tradimento di sua moglie, Tancredi deciderà di non denunciare la consorte, ma sarà disposto a tutto, pur di sbarazzarsi del rivale in amore.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Tancredi fa in modo di cogliere in flagrante Matilde e Vittorio

Nelle attuali puntate de Il Paradiso delle signore, fra Vittorio e Matilde non è accaduto ancora nulla ma, fra di loro, c'è una forte attrazione e complicità. Negli ultimi episodi della fiction, Conti aveva rivelato a Roberto Landi, di essersi innamorato di Frigerio. In una recente intervista, Flavio Parenti ha spiegato quanto accadrà sul piccolo schermo, annunciando un colpo di scena inaspettato. A tal proposito, l'attore ha affermato che non coglierà personalmente in flagrante Matilde e Vittorio, ma riuscirà ad avere la conferma che fra i due colleghi c'è stato o c'è qualcosa.

Il Paradiso delle signore, trame: Tancredi non denuncia Matilde

Nonostante il tradimento, Tancredi non vorrà denunciare sua moglie. Nel 1964, infatti, il reato di adulterio era punito e Flavio Parenti ha spiegato che il nipote di Adelaide non denuncerà la sua consorte, perché preferirà lavare i panni sporchi in casa propria.

A tal proposito, l'attore de Il Paradiso delle signore ha rivelato che il suo personaggio è un uomo di altri tempi, che ama Matilde e non vorrà farle avere problemi con la legge. Inoltre, se Di Sant'Erasmo facesse una cosa del genere, il suo matrimonio con Frigerio finirebbe.

Il Paradiso delle signore, prossime puntate: Tancredi vuole sbarazzarsi di Vittorio

Nel frattempo, Tancredi non vorrà farla passare liscia a Vittorio Conti. Flavio Parenti è stato chiaro e ha rivelato che, nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, ci saranno forti scontri fra i due imprenditori. In particolar modo, il fratello di Marco vorrà arginare l'attrazione di Matilde per il direttore del negozio milanese e sarà pronto a tutto, pur di liberarsi del rivale. Al momento, non è ancora chiaro quale piano adotterà Di Sant'Erasmo, per sbarazzarsi di Conti e se il direttore dell'atelier sia in pericolo di vita. Inoltre, non è trapelato nessun indizio, su quello che deciderà di fare Matilde, trovandosi contesa fra due uomini.