Anna Pettinelli rompe il silenzio dopo la sua esclusione dal cast di Amici 2022. A distanza di un po' di mesi dall'inizio di questa ventiduesima edizione del talent show pomeridiano di Canale 5, l'ex prof della scuola più famosa del piccolo schermo, ha scelto di raccontare come sono andate realmente le cose.

In queste settimane sono emersi diversi rumors, tra cui quello legato ad un addio volontario della prof Pettinelli ma, a quanto pare, la decisione finale sarebbe stata di Maria De Filippi.

Anna Pettinelli rompe il silenzio su Amici 2022

Nel dettaglio, quest'anno il cast di docenti di Amici 2022 ha subito delle sostanziali modifiche.

La prof Anna Pettinelli è uscita di scena dal cast di questa edizione per lasciare spazio al rientro di Arisa, mentre nella categoria ballo c'è stata la sostituzione di Veronica Peparini con Emanuel Lo.

Dei cambiamenti che non sono passati inosservati agli occhi dei fan social che seguono il talent show, molti dei quali si sono detti dispiaciuti in primis per l'uscita di scena della prof Pettinelli, protagonista nelle passate edizioni di diversi momenti di "scontro" con gli altri insegnanti della scuola.

Ma per quale motivo la prof Pettinelli è fuori dal cast di Amici 2022? Dopo mesi di indiscrezioni, la speaker radiofonica ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto raccontando la sua verità in una nuova intervista concessa al settimanale "Gente".

'Maria ha voluto fare questo cambio', la verità di Anna Pettinelli su Amici 2022

Anna Pettinelli ha precisato che la decisione finale è stata di Maria De Filippi, conduttrice e ideatrice del talent show campione di ascolti del primo pomeriggio di Canale 5.

"Cosa è successo ad Amici? Nulla di che. Arisa è tornata e Maria De Filippi ha ritenuto opportuno fare questo cambio", ha dichiarato l'ex prof Pettinelli confermando così di aver "subito" questa decisione.

"Ma sono in ottimi rapporti con Maria, non è detto che in futuro non torni nel talent", ha aggiunto ancora la Pettinelli lasciando intendere che potrebbe fare qualche incursione nel corso delle prossime puntate di questa stagione.

Non è escluso un ritorno della prof Pettinelli ad Amici 22

E, a tal proposito, non è escluso che Anna Pettinelli possa rimettere piede in trasmissione nel corso delle puntate del 2023, magari come giudice speciale della gara canto che si svolge ogni domenica pomeriggio.

Del resto, la scorsa settimana c'è stato spazio anche per il ritorno della prof Veronica Peparini, rientrata in studio come giudice speciale della gara canto dopo la sua estromissione dal cast di insegnanti di questa ventiduesima edizione del talent show, campione di ascolti del pomeriggio.