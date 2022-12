Torna Uomini e Donne oggi 12 dicembre su Canale 5 con il ritorno di Ida e Alessandro, momento molto atteso dai telespettatori che non vedono l'ora di scoprire cosa è accaduto tra loro.

Ida e Alessandro hanno sin da subito iniziato a vedersi spesso dopo l'uscita dal Trono over, e pare siano innamoratissimi.

La coppia è anche stata ospite da Silvia Toffanin a Verissimo e Ida ha rilasciato dichiarazioni che non lasciano più dubbi: ''Nel mio presente c'è solo Alessandro''.

Tuttavia, non sono sempre rose e fiori e la crisi che c'è stata tra i due scatenata da un gesto di Riccardo verrà raccontata nel dettaglio nella puntata di oggi.

Ida e Alessandro in crisi per colpa di Riccardo: puntata Uomini e Donne di oggi 12 dicembre

Dopo essere usciti dal Trono Over, Ida e Alessandro non si sono più lasciati, nonostante abitino in due città lontane.

La relazione è decollata, fino a quando Riccardo non ha pensato di mandare dei messaggi a Ida, facendole capire di pensare ancora a lei, o almeno, questa è l'interpretazione che la bella Platano ha dato al gesto.

Nella puntata di oggi di Uomini e donne ecco che Ida inchioda Riccardo per gli sms che hanno provocato una piccola crisi con Alessandro, che si è sentito provocato da Guarnieri.

Riccardo in lacrime perde Ida per sempre: anticipazioni Uomini e Donne

La reazione di Riccardo non si farà attendere: dopo aver capito di non avere più speranze, lascerà la trasmissione in lacrime.

Ancora non si sa se tornerà o meno.

Nel frattempo, Ida e Alessandro girano felici per le varie città, mostrando i loro scatti felici sui rispettivi profili ufficiali Instagram.

Ida e Alessandro felici in hotel dopo l'addio a Uomini e Donne

Alessandro ha voluto portare la sua Ida in un hotel per il fine settimana. In una sua stories infatti si legge: ''Start the week'' e i due si sono concessi una foto di coppia davanti allo specchio di un accogliente hotel.

Ida ha colto l'occasione anche per fotografare la rosa che Alessandro le ha regalato, realizzando una stories con la musica romantica di Boublè e dice di non stancarsi di stare con lui.

Alessandro, in risposta alla stories della fidanzata, ha ironizzato: ''E poi dice che non le regalo rose... è rossa'', sottolineando il fatto che le rose rosse sono il simbolo della passione e dell'amore.

La coppia ha fatto un tour anche a Milano ed è apparsa più felice che mai, a dispetto delle previsioni 'nefaste' di Tina. Insomma, sembra che Ida abbia davvero trovato l'uomo giusto con il quale condividere la sua vita. Chissà che a breve non arrivi una convivenza, visto che sono inseparabili.

Ricordiamo che nella puntata di oggi 12 dicembre di Uomini e Donne ci sarà l'ultimo (forse) confronto tra Ida e Riccardo e Alessandro, che non mancherà di regalare colpi di scena.