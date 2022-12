In Beautiful il triangolo Quinn, Carter ed Eric continuerà ad appassionare i telespettatori di Canale 5 anche nelle puntate inonda a fine dicembre 2022. Carter sarà realmente innamorato della moglie di Eric, tanto da arrivare a proporle di fuggire insieme a lui. Peccato che la donna rifiuterà, visto che avrà deciso di restare con Eric. Proprio Forrester senior, avrà chiesto alla moglie di chiudere con Carter. Il matrimonio aperto non esisterà più. Cosa farà ora Carter?

Eric chiede a Quinn di chiudere con Carter: anticipazioni Beautiful

Le prossime puntate di Beautiful vedranno ancora protagonisti Quinn e Carter.

Sarà evidente che tra i due ci sarà un forte sentimento. Non sarà solo una questione fisica. Ecco perché le puntate in onda a fine dicembre, saranno ancora più entusiasmanti e ricche di colpi di scena. Le cose tra i due saranno destinate a cambiare, ma non in meglio. Nel corso dei nuovi episodi infatti, Eric deciderà di tornare sui suoi passi e chiederà alla moglie di chiudere con Carter. Contrariamente a quanto le aveva detto solo pochi giorni prima, non vorrà che Quinn trascorra del tempo in intimità con l'avvocato. Insomma, basta matrimonio aperto.

Carter chiede a Quinn di fuggire con lui nelle prossime puntate di Beautiful

Le sorprese per i fan di Beautiful non saranno finite qui. Carter non ci metterà molto a fare una proposta folle a Quinn.

L'avvocato infatti, le proporrà di fuggire insieme a lui, lasciandosi tutto alle spalle. Una proposta inaspettata che, ovviamente, lascerà Quinn senza parole e che la manderà in crisi. Tutto accadrà proprio dopo che Quinn avrà riferito a Carter la decisione di Eric. Carter però questa volta, non sembrerà disposto a lasciar andare la donna, convinto che lei non sarà felice con il marito.

L'avvocato sarà invece convinto che fuggendo lontano da tutti, avranno la possibilità di viversi e di essere finalmente felici. Ecco che Quinn si ritroverà a dover decidere tra i due uomini.

Quinn rifiuta la proposta di Carter e chiude per sempre con lui

I fedelissimi di Beautiful, vedranno quindi Quinn molto combattuta. Alla fine sceglierà di rimanere con Eric oppure no?

Dando uno sguardo alle anticipazioni, pare proprio che la donna deciderà di restare con il marito. Ovviamente sarà un duro colpo per Carter. Quinn chiuderà definitivamente con lui e questo lo getterà nello sconforto. Sarà chiaro a tutti che Carter nutre forti sentimenti per la moglie di Eric.

Purtroppo dovrà prendere atto che Eric non vuole lasciare Quinn. Le cose però, potrebbero di nuovo cambiare. D'altronde gli autori di Beautiful, riservano ai fan della soap tv americana continui colpi di scena.