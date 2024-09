La seconda settimana di programmazione di Uomini e donne che inizierà il 30 settembre e terminerà il 4 ottobre vedrà il ritorno in studio di Mario Cusitore [VIDEO] come cavaliere del Trono Over. Il 40enne di Napoli ballerà con Cristina Tenuta mentre la nuova tronista Francesca Sorrentino avrà una crisi di ansia e finirà in lacrime.

Mario Cusitore è un nuovo cavaliere Over e balla subito con Cristina

Novità attendono i fan di Uomini e donne che, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 30 settembre al 4 ottobre assisteranno al ritorno in studio di Mario Cusitore.

Lo speaker radiofonico verrà accolto come un star dai presenti e accetterà di rimanere in trasmissione nel parterre Over.

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni su ciò che è stato registrato lo scorso 12 settembre, Mario riceverà anche molti complimenti da Tina Cipollari e subito dopo deciderà di ballare con Cristina Tenuta. I due dichiareranno che tra loro c'è solo una semplice amicizia ma tutto potrebbe cambiare con il prosieguo delle puntate. Intanto Marcello Messina continuerà la conoscenza con Giada.

La tronista Francesca Sorrentino in lacrime: crisi di ansia e panico per lei

Spazio anche ai nuovi tronisti ed in particolare a Francesca Sorrentino, ex volto di Temptation Island. Maria De Filippi informerà i presenti che la tronista è uscita in esterna con due corteggiatori ma che i filmati non verranno mandati in onda.

Questo perché Francesca durante le esterne è andata in ansia e si è bloccata.

In studio la tronista non riuscirà a trattenere le lacrime e dirà di non sentirsi a suo agio in questo contesto così nuovo per lei. Ci penserà la conduttrice a rincuorarla e a farle capire che piano piano si sbloccherà. Michele Longobardi invece, uscirà in esterna con Aimal mentre Alessio con la corteggiatrice Jenny.

Martina chiuderà la conoscenza appena iniziata con Marco mentre proseguirà quella con Ciro.

I ritorni nel parterre Over di Uomini e donne

L'inizio della nuova stagione di Uomini e donne ha portato con sé diverse new entry nel parterre Over ma anche dei graditi ritorni come quello di Armando Incarnato, Mario Verona e Marcello Messina.

Il più chiacchierato ed atteso è stato quello di Armando, visto che nella scorsa stagione era stato presente solo per qualche puntata, salvo poi sparire senza dare spiegazioni. È un personaggio in grado di creare le dinamiche che servono al dating per catturare l'attenzione del pubblico. Molto gradito anche il ritorno di Mario Verona, che già lo scorso anno era riuscito a conquistare il pubblico femminile grazie alla sua bellezza e ai suoi modi gentili.