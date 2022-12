Nel van del cortiletto della casa del Grande Fratello Vip 7, momento di confronto fra Nikita Pelizon e Luca Onestini. La gieffina ha evidenziato che non ha bisogno di un compagno che giochi in questo tipo di contesto. La 28enne sembrerebbe mostrare un lato differente al coinquilino e sentendosi vulnerabile domanda delle risposte riguardo ai suoi dubbi. "Non capisco i tuoi atteggiamenti", ha dichiarato apertamente la modella che ha avvertito mancanza di serietà da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne.

Nikita chiede risposte a Luca Onestini

Nikita Pelizon ha avuto bisogno di comprendere il tipo di rapporto che ha con Luca Onestini all'interno del Grande Fratello Vip 7.

La modella ed il 29enne spesso scherzano, giocano e si stuzzicano ma poi, capitano alcune situazioni nelle quali determinate battute si aggiungono alla serietà ed è in questi casi che Nikita si sente smarrita e non riesce a capire completamente le reali intenzioni del compagno d'avventura nel Reality Show condotto da Alfonso Signorini. A quel punto Luca ha domandato apertamente di cosa ha bisogno la triestina. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato alla gieffina che ha intenzione di proseguire a scherzare con lei giocando ma, senza che lei prenda troppo seriamente le sue battute e le sue piccole manifestazioni di gelosia.

Per Luca il rapporto con Nikita è una conoscenza libera

Luca Onestini ha definito il rapporto con Nikita Pelizon come una conoscenza libera ma la modella non deve sentirsi limitata.

Il ragazzo emiliano ha anche effettuato degli esempi alla compagna d'avventura affermando che può dormire con chi vuole. L'ex tronista non ha intenzione di porre limitazioni né tantomeno sentirsi limitato. Luca ha poi dichiarato a Nikita che se vuole che non faccia più battute non le farà più, aggiungendo però che in determinati contesti è serio.

Il 29enne ha sottolineato di farsi sempre un'idea dopo aver osservato ed ascoltato. Il gieffino ha poi detto che Pelizon, in alcune situazioni, prende seriamente cose sulle quali, invece, dovrebbe sorvolare. La modella ha replicato dichiarando che vi sono cose che sono diverse per entrambi; ad esempio Luca è una persona più espansiva ed alle volte passa del tempo anche con concorrenti con i quali non va particolarmente d'accordo.

Ciononostante la triestina si è definita consapevole del fatto che sono sue elucubrazioni ed Onestini è libero di stare con chi vuole all'interno del GF Vip 7. Nikita Pelizon ha poi detto che avrebbe piacere a trascorrere maggior tempo con il compagno d'avventura.