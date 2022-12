Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato potrebbero abbandonare il cast di Uomini e donne 2023. È questa l'ultima clamorosa indiscrezione che gira su web e social, legata ai due volti storici del parterre del trono over, presenti da svariati anni nello studio del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Il 2023, infatti, potrebbe segnare una svolta importante per i due cavalieri, i quali potrebbero mettersi in gioco in uno dei reality show più amati e seguiti dal pubblico Mediaset: trattasi de L'Isola dei famosi.

Riccardo e Armando escono di scena da Uomini e donne?

Nel dettaglio, Armando e Riccardo proseguono il loro percorso in studio a Uomini e donne, dove ormai da diversi anni sono alla ricerca del loro "grande amore".

Riccardo, per un periodo, è stato protagonista di una tormentata e discussa storia d'amore con Ida Platano: tra i due era scoccata la scintilla, tanto che ad un certo punto ipotizzarono anche di uscire insieme dalla trasmissione per convolare a nozze.

Alla fine, però, la loro relazione è naufragata e Ida Platano nel corso delle puntate di questo autunno ha scelto di voltare pagina e di uscire di scena dal cast del trono over assieme ad Alessandro Vicinanza, il suo nuovo fidanzato.

Nel 2023, ci sarà l'addio di Riccardo e Armando a Uomini e donne?

Armando Incarnato, invece, da un po' di tempo ormai non riesce a trovare una donna con la quale ipotizzare e provare a costruire un futuro stabile e duraturo fuori dal contesto televisivo di Uomini e donne.

Eppure, sembrerebbe che il loro percorso nello studio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, sarebbe giunto in dirittura d'arrivo, dato che nel corso di questo 2023, potrebbe esserci l'uscita di scena dei due cavalieri dal cast della trasmissione di Maria De Filippi.

Si vocifera, infatti, che Armando e Riccardo potrebbero abbandonare il cast del talk show dei sentimenti di Canale 5, per prendere parte alla nuova edizione de L'Isola dei famosi 2023.

Dal cast di Uomini e donne a L'Isola dei famosi 2023: trattative per Riccardo e Armando?

Il reality show della sopravvivenza tornerà in onda da aprile in poi in prime time, con la confermata conduzione di Ilary Blasi.

La conduttrice, assieme al suo gruppo di autori, sta lavorando per mettere a punto un cast forte con il quale scendere in campo nella prima serata di Canale 5 e portare a casa risultati d'ascolto importanti.

Riccardo e Armando potrebbero mettersi in gioco come naufraghi all'Isola dei Famosi. La trattativa andrà in porto per davvero? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.