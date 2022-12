Nelle ultime due registrazioni di Uomini e donne del 2022 nessuno dei tronisti ha fatto la sua scelta, anzi è dovuta intervenire Maria De Filippi per chiedere a Federico e a Lavinia tra quanto lasceranno il programma. Nicotera è sempre più confuso e, nonostante baci Alice in esterna, rincorre Carola dietro le quinte. La romana Lavinia Mauro, invece, si sta lasciando andare a effusioni con entrambi i suoi corteggiatori, scatenando la loro rabbia.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Le anticipazioni delle registrazioni di U&D del 28 e 29 dicembre chiariscono che non c'è stata nessuna scelta: sia Federico che Lavinia, infatti, sono indecisi su come concludere il loro percorso alla ricerca dell'anima gemella, per questo continuano a prendere tempo.

Chi ha assistito alle ultime riprese dell'anno, però, racconta che Maria De Filippi ha incalzato i tronisti con domande mirate sulla decisione che saranno chiamati a prendere a brevissimo: a Nicotera, in particolare, la presentatrice ha chiesto quanto gli manchi prima di scegliere una tra Carola e Alice.

Di fronte all'insistenza della padrona di casa, il romano ha detto che vorrebbe fare due belle esterne con entrambe le sue spasimanti prima di fare il nome di quella con la quale farà coppia lontano dai riflettori: in poche parole, il giovane vorrebbe concludere l'esperienza sulla poltrona rossa in modo sereno e non litigando ogni puntata come sta succedendo da qualche settimana a questa parte.

I dubbi dei personaggi di U&D

Maria ha cercato di indagare anche sul tempo di cui necessita Lavinia prima di fare la scelta: la tronista di U&D, infatti, appare sempre più confusa e i suoi corteggiatori stanno iniziando a mal sopportare questa situazione.

Gli spoiler che sono emersi dalle registrazioni del 28 e 29 dicembre, fanno sapere che la romana ha baciato prima Campoli e poi Corvino a distanza di 24 ore e questo ha provocato la furiosa reazione di entrambi.

Quando le viene chiesto se ha una preferenza, la ragazza tituba e preferisce non sbilanciarsi.

Le domande che De Filippi ha fatto sia a Nicotera che a Mauro, confermano che manca pochissimo alla loro decisione finale: formate le nuove coppie (sempre che i prescelti rispondano di sì), potranno essere presentati i tronisti che animeranno la seconda parte di stagione.

La confusione dei giovani di U&D

Tornando alle puntate che sono state registrate in questi giorni, si apprende che Federico è apparso molto in difficoltà in studio.

Ad esempio, le anticipazioni delle riprese del 29 dicembre fanno sapere che Nicotera ha portato in esterna solo Alice e Carola non ha trattenuto le lacrime. A far crollare la bionda corteggiatrice, però, è stato anche il bacio che il tronista ha dato alla sua "rivale" poche ore prima, quando si sono confrontati sotto casa di lui al termine della precedente registrazione.

Il cast del dating-show si ritroverà nuovamente agli Elios dopo l'Epifania, quindi c'è chi pensa che il romano avrà tutto il tempo per fare le belle esterne che sogna con le sue spasimanti prima di prendere la decisione che tutto il pubblico aspetta.

I prossimi spoiler che trapeleranno, dunque, potrebbero essere quelli giusti per capire se Federico abbia scelto o se chiederà altro tempo per schiarirsi le idee. L'ultima a scegliere, comunque, dovrebbe essere Lavinia, che in queste settimane è apparsa ancora più confusa del collega e non assolutamente pronta a fare il nome dell'Alessio (tutti e due i giovani che corteggiano la giovane Mauro si chiamano così) col quale vuole iniziare una storia d'amore lontano dalle telecamere.