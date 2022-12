L'appuntamento con Un posto al sole nella settimana 12-16 dicembre 2022 prevede colpi di scena e sorprese. Le anticipazioni della soap opera serale in onda su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Bianca, la quale si ritroverà a fare una scoperta del tutto inaspettata sul conto di Antonello.

Occhi puntati anche su Nunzio che, dopo una cocente delusione che gli verrà inflitta da Chiara, inizierà a guardare Alice con occhi diversi e ben presto i due si ritroveranno in intimità assieme.

Bianca scopre la verità su Antonello: anticipazioni Upas 12-16 dicembre 2022

Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana fino al 16 dicembre 2022 rivelano che Bianca scoprirà la verità sulla tanto pericolosa challenge che l'ha vista protagonista in passato.

La figlia di Angela e Franco si renderà conto che dietro questi giochi pericolosi si cela lo zampino di Antonello. Uno choc per la ragazzina, la quale resterà profondamente amareggiata e senza parole.

Al tempo stesso Bianca si renderà conto di non poter lasciare da solo Antonello in questo momento così delicato, motivo per il quale deciderà di mettersi all'opera per dargli una mano.

Bianca finisce in pericolo: anticipazioni Upas al 16 dicembre 2022

Di conseguenza la ragazzina si ritroverà a prendere una serie di decisioni che avranno delle conseguenze inaspettate e gli spoiler delle prossime nuove puntate della soap opera serale di Rai 3 rivelano che ben presto sarà la stessa Bianca a trovarsi in pericolo.

In queste nuove puntate della soap opera ci sarà spazio anche per le vicende di Alberto, il quale deciderà di indagare per arrivare a scoprire tutta la verità sul tesoro dei gioielli preziosi nascosti all'interno del seminterrato.

Michele invece, in concomitanza con l'arrivo delle feste natalizie, deciderà di spiazzare Silvia e Rossella con una proposta del tutto inaspettata.

Alice e Nunzio in intimità assieme: anticipazioni Upas 12-16 dicembre 2022

Occhi puntati anche su Nunzio: le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana rivelano che il ragazzo scoprirà che Chiara non potrà fare più ritorno a Napoli durante il periodo natalizio.

Un vero "colpo al cuore" per Nunzio, che da diverso tempo stava attendendo il fatidico rientro in città della sua fidanzata per trascorrere un po' di giorni insieme, lontani da tutto e tutti.

Di conseguenza, dopo questa cocente delusione, Nunzio inizierà a guardare in maniera diversa Alice. La nipote di Marina non si è mai arresa e, attratta dal giovane cuoco, ha cercato in tutti i modi di conquistarlo.

Ebbene, alla fine Alice conquisterà Nunzio: le anticipazioni della soap opera rivelano che i due ragazzi si ritroveranno in intimità insieme e cederanno così alla passione.