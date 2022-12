Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily italiana, riguardo l'episodio che sarà trasmesso mercoledì 21 dicembre, anticipano che la Contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) chiederà lumi a Matilde Frigerio (Chiara Baschetti) in merito al rapporto della stessa con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Gemma Zanatta (Gaia Bavaro) consiglierà a mamma Veronica (Valentina Bartolo) di essere più morbida con Ezio Colombo (Massimo Poggio).

Nel frattempo Irene Cipriani (Francesca Del Fa) troverà sotto il cuscino del letto di Stefania (Grace Ambrose) un biglietto aereo a suo nome. Marcello Barbieri (Pietro Masotti), in ultimo, faticherà a rassegnarsi all'idea di perdere l'ex fidanzata, mentre Matilde e Vittorio partiranno per incontrare la signora Martinelli.

Adelaide vorrà sapere di più sul rapporto tra Conti e Frigerio

Le anticipazioni della soap opera di Rai 1, riguardo l'episodio che andrà in onda mercoledì 21 dicembre, riportano che Adelaide comincerà a interrogare Matilde circa il rapporto tra quest'ultima e Vittorio.

Gemma, successivamente, si renderà conto dell'aspro atteggiamento che la madre sta avendo col compagno. La cavallerizza del Circolo si sentirà in dovere di suggerire al genitore di essere più morbida con Ezio e di conseguenza concedergli un'apertura.

Irene troverà un biglietto aereo per l'America a suo nome

Le trame de Il Paradiso delle Signore 7 per la puntata di mercoledì 21 dicembre anticipano che Irene, dopo che Alfredo Perico (Gabriele Anagni) è riuscito a trovare le parole adatte per placare la sua sofferenza emotiva, inizierà a guardare l'assistente di Armando Ferraris (Pietro Genuardi) da un'ottica differente.

Cipriani si darà da fare per disfare il letto dell'amica Stefania (Grace Ambrose), rimasto intatto dalla partenza della scrittrice. Mentre si prodigherà in tale azione, Irene troverà sotto il cuscino un biglietto aereo a suo nome che avrà gli Stati Uniti come destinazione.

Matilde e Vittorio sempre più vicini

Marcello ha detto a Ludovica di non averla dimenticata, ma lei gli ha rifilato un due di picche.

Nonostante ciò il socio della Caffetteria non si perderà affatto d'animo, dimostrandosi più che mai voglioso di riconquistare l'ex fidanzata.

Matilde e Vittorio, infine, saranno in partenza per proporre alla signora Martinelli di posare per la nuova campagna pubblicitaria del Paradiso delle Signore. Nonostante si presti come un viaggio di lavoro, la complicità tra i due sarà ancora più marcata.