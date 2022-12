Nelle puntate di Un posto al sole, attualmente in onda, si stanno delineando le trame principali che accompagneranno gli spettatori nel 2023. Sembra ormai abbastanza chiaro che la vicenda di Alice e Nunzio avrà grande spazio, tuttavia tale storyline sembra essere destinata a cambiare i suoi toni bruscamente. Finora la relazione tra i due ragazzi è stata trattata con molta leggerezza, ma presto ci sarà un colpo di scena che renderà la narrazione molto drammatica.

Al momento non è stato ancora svelato cosa accadrà esattamente, ma sono stati forniti alcuni interessanti indizi sul prosieguo della storia e tra questi c'è il ritorno di Elena.

A quanto pare la donna arriverà a Napoli per supportare la figlia in questo difficile momento. Ma cosa accadrà di tanto grave da spingere la donna a lasciare Londra? A seguire verranno analizzate le anticipazioni delle puntate della nuova stagione.

Un posto al sole: Alice sta per affrontare un dramma

Nei prossimi episodi di Upas farà ritorno a Napoli Elena Giordano (Valentina Pace). Il suo rientro era stato annunciato da diversi mesi anche se in modo non ufficiale, ora invece c'è la conferma che tale personaggio apparirà già a gennaio del 2023. Chi credeva che la figlia di Marina avrebbe fatto un'improvvisata in occasione delle festività dovrà però ricredersi. La donna infatti rientrerà per affrontare una questione con una certa urgenza.

Facile ipotizzare che sia qualcosa che riguarda Alice (Fabiola Balestriere), del resto c'è la conferma che la sua vicenda presto assumerà toni drammatici. Ma cosa potrebbe mai succedere per agitare nonna Marina (Nina Soldano) e spingere Elena a tornare in Italia dopo diversi anni.

Un posto al sole: Elena torna a Napoli

Il ritorno di Elena non arriverà quindi in un clima sereno, anzi la donna finirà per scontrarsi persino con una delle sue storiche amiche, per l'esattezza Angela (Claudia Ruffo).

Le anticipazioni sono piuttosto criptiche, al momento si sa per certo che accadrà qualcosa di tragico e che una "verità" tutta da dimostrare metterà contro persone una volta alleate. Davvero poco per poter capire cosa succederà anche se i fan stanno elaborando già diverse teorie.

Le teorie dei fan: dalla gravidanza di Alice alla violenza di Nunzio

Una delle ipotesi più probabili è quella che Alice decida di mollare gli studi per restare a Napoli con Nunzio. Tale scenario risulta probabile ma sembra poco rispetto al dramma che è stato prospettato. Riscuote molto successo anche la teoria della gravidanza indesiderata della figlia di Elena. A queste ipotesi vanno aggiunte anche quelle che vedrebbero Nunzio aggredire Alice o quest'ultima che lo accusa, per metterlo nei guai. Occorrerà però attendere i prossimi giorni per saperne di più.