L'episodio di Un posto al sole, andato in onda giovedì 1° dicembre si è concluso in modo molto drammatico. L'atmosfera serena che si respirava al Vulcano è stata improvvisamente spezzata dalle grida di disperazione di Clara, mentre Alberto invocava l'arrivo di un'ambulanza. Ma cosa è successo esattamente?

Federico è stato protagonista di un incidente, di cui non sono state chiarite ancora né le modalità né l'effettiva gravità, anche se le sequenze sembrano suggerire cosa possa essere successo. La telecamera ha indugiato su una piccola lamiera di metallo che il bambino stringeva tra le dita poco prima dell'incidente.

Un posto al sole: brutto incidente al Vulcano

Nella puntata di Upas del 1° dicembre, Federico (Leonardo Perrini) ha ricevuto in regalo da Marika (Laura Pagliara) un piccolo camion dei pompieri. Nel finale dell'episodio si è visto il bambino giocare con un piccolo pezzo di lamiera, facente parte del kit del gioco. In seguito si sono sentite le grida disperate dei suoi genitori, mentre non è stato più mostrato il bambino.

Clara (Imma Pirone) è stata l'unica a essere inquadrata mentre piangeva, intanto si sentivano le urla fuori campo di Alberto (Maurizio Aiello). Quest'ultimo invocava l'arrivo di un'ambulanza, a riprova che non si è trattato di qualcosa di banale, ma di un incidente piuttosto serio.

Federico potrebbe essersi fatto un taglio alla mano

L'incidente non è stato mostrato, tuttavia la sequenza, per come è stata girata, ha fornito alcuni indizi che potrebbero chiarire quello che è successo. Federico era intento a giocare con una piccola lamiera di metallo piuttosto affilata e potrebbe essersi fatto un brutto taglio alla mano.

Per quanto questo non metta il bambino in pericolo di vita, il sangue fuoriuscito dalla ferita giustificherebbe ampiamente le grida di panico dei suoi genitori. Al momento questa resta la teoria più accreditata, anche se alcuni hanno ipotizzato un quadro molto più drammatico.

La teoria del soffocamento

Esiste un'altra ipotesi in merito all'incidente del piccolo Federico e riguarda un suo possibile soffocamento.

Secondo questa teoria, il piccolo non si sarebbe tagliato, ma avrebbe ingoiato un pezzetto del giocattolo. In questo caso Federico potrebbe essere in pericolo di vita, tuttavia tale ipotesi contrasta con il dettaglio della lamiera.

Impossibile pensare che il bambino abbia ingoiato qualcosa di così grosso, anche se non è da escludere che possa avere portato alla bocca un pezzo diverso da quello mostrato. In ogni caso difficile ipotizzare un epilogo nefasto per il bambino, inoltre c'è la conferma che tale trama avrà un seguito.