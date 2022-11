Da non perdere le nuove puntate di Upas dal 28 novembre al 2 dicembre 2022: le anticipazioni di Un posto al sole vedono Niko allearsi con Manlio per vendicare la morte di Susanna, scelta che lo metterà in grossi guai. La sua rabbia sarà incontenibile dopo la partecipazione alla commemorazione della moglie e solo in quel momento qualcosa nel suo animo lo tormenterà al tal punto di rischiare tutto. Manlio sarà felice di aver trovato un alleato così potente e sarà certo che con l'aiuto di Niko Susanna potrà avere giustizia, anche se a modo suo. I suoi uomini sono pronti ad agire e non hanno di certo scrupoli.

Intanto, Roberto viene a sapere maggiori dettagli su quanto accaduto a Marina nel periodo buio in cui era nelle mani di Fabrizio, rimanendone sconvolto. Forse, non l'ha persa per sempre. Attenzione ad Alberto, Clara e Federico, che avranno uno spiacevole incidente.

Un posto al sole anticipazioni dal 28 novembre al 2 dicembre: Roberto davanti alla verità su Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Marina continuerà a essere buia e distante, ancora scossa per quanto accaduto con Fabrizio. Il suo stato d'animo sembra migliorare con la vicinanza di Alice, ma quando resta sola ecco che gli incubi la tormentano. Roberto non sa che cosa è realmente successo alla povera Giordano e solo con molta delicatezza e pazienza riuscirà a farla parlare, venendo a conoscenza di verità sconcertanti.

Attenzione, perché non è finita qui. Nei nuovi episodi di Upas, infatti, una nuova minaccia incomberà su Marina e Roberto, di cosa si tratterà questa volta?

Anticipazioni Un posto al sole al 2 dicembre: Alberto, Clara e Federico hanno uno spiacevole incidente

Continuando con le trame di Upas della prossima settimana, ecco che Alberto andrà al bar Vulcano in compagnia di Clara e Federico, senza immaginare minimamente che cosa sta per succedere.

Una volta seduti, arriva Marika con un giocattolo per il bimbo, un gesto innocente che si trasformerà in un incidente spiacevole che farà tremare di paura Alberto e Clara.

Upas spoiler: Niko e Manlio pronti a far fuori Lello Valsano

Il fatto che Susanna non abbia giustizia per lo sconto di pena di Lello ha fatto infuriare Manlio, Niko e le rispettive famiglie.

All'oscuro di tutti, Niko ha accettato di allearsi con Manlio, che in carcere ha trovato un uomo pronto a eseguire i suoi ordini dietro pagamento. Ma come fare a trovare il denaro necessario? A questo ci penserà Niko che, completamente fuori di sé, si mette alla ricerca dei soldi necessari per vendicare Susanna. Inutile dire che il giovane Poggi si metterà in grossi guai, e che l'idea di dar man forte a Manlio gli si ritorcerà contro.