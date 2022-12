L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 19 al 23 dicembre 2022 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Occhi puntati sulle vicende di Nunzio che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà a fare i conti con una sorpresa del tutto inaspettata.

Spazio poi alle vicende di Silvia e Michele che, dopo un periodo di crisi, si ritroveranno vicini come non mai. Intanto Lia cercherà in tutti i modi di riavere i gioielli che, adesso, sono nelle mani di Alberto Palladini.

Nunzio riceve una sorpresa inattesa: anticipazioni Un posto al sole 19-23 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 dicembre 2022, rivelano che Nunzio deciderà di lasciarsi andare con Alice e di viversi il momento senza farsi troppi problemi.

Il ragazzo, quindi, dopo il momento di intimità vissuto con la nipote di Marina, deciderà di non precludersi nulla e di viversi la situazione così come sarà.

Il colpo di scena, però, ci sarà nel momento in cui Nunzio riceverà una sorpresa del tutto inaspettata: di cosa si tratta? Possibile che Chiara abbia cambiato idea e deciso di rientrare a Napoli per le feste di Natale? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap opera.

Silvia e Michele di nuovo vicini: anticipazioni Un posto al sole 19-23 dicembre

Occhi puntati anche su Michele: in queste nuove puntate della soap si terrà la tanto attesa cena di Natale che ha organizzato con Silvia, Rossella e il suo fidanzato Riccardo.

Il destino, però, vorrà che all'ultimo momento Rossella e Riccardo annunceranno di essere impossibilitato a prendere parte alla cena e quindi dovranno dare buca all'appuntamento.

Di conseguenza, Michele e Silvia si ritroveranno soli e passeranno la serata insieme, proprio come ai vecchi tempi. Tale cena di Natale, quindi, finirà per far riavvicinare ancora di più i due ormai ex coniugi.

Lia vuole incastrare Alberto: anticipazioni Un posto al sole al 23 dicembre

Spazio anche alle vicende di Lia: la donna noterà che Alberto da un po' di tempo sta facendo "sperpero" di denaro.

Una condizione dettata dal ritrovamento dei gioielli all'interno del seminterrato, i quali in realtà appartengono alla famiglia di Lia.

Ecco perché alla luce di questa situazione, Lia deciderà di riprendersi i gioielli [VIDEO] e quindi di non arrendersi e cercherà di fare il possibile per riappropriarsi del suo tesoro.. La ragazza potrà contare anche sul sostegno di Diego che, in queste nuove puntate della soap, consiglierà a Lia di rivolgersi a Niko.

Novità in arrivo anche per Guido che, nelle prossime puntate di Un posto al sole, si preparerà ad imbattersi in una sua vecchia conoscenza che non vedeva da un po'.

Viola, invece, a ridosso delle feste di Natale, si ritroverà a riflettere sull'evolversi della sua relazione con Eugenio.