L'appuntamento con Amici 2023 torna in onda domenica 22 gennaio con una nuova attesissima puntata prevista su Canale 5 dalle 14 alle 16:30 circa.

Al centro dell'attenzione ci saranno le sorti dei concorrenti che sono ancora presenti all'interno della scuola e portano avanti il loro percorso in attesa dell'inizio del serale.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Samu dopo che, nel corso della puntata precedente, la sua sfida venne congelata e rimandata a questa domenica.

Il Capodanno-gate al centro della nuova puntata di Amici 2023 del 22 gennaio?

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 2023 torna in onda domenica 22 gennaio su Canale 5 ma, la nuova registrazione del talent show Mediaset, avverrà nel corso del pomeriggio del 19 gennaio.

Una puntata che si preannuncia attesissima dai fan, i quali sperano che possa essere fatta chiarezza sul discusso caso del "Capodanno-gate" all'interno della scuola, tirato in ballo da Maria De Filippi nel corso della puntata della scorsa settimana.

La conduttrice, però, non ha voluto fornire i dettagli e non ha trasmesso le immagini dei "fatti gravi" avvenuti all'interno della scuola, limitandosi a punire i sei concorrenti che si sono resi protagonisti di questo avvenimento.

Samu ancora a rischio eliminazione: anticipazioni Amici 2023 del 22 gennaio

Tra coloro che rischiano ancora l'eliminazione dal cast di Amici 2023 vi è il ballerino Samu: anche lui era coinvolto nella rosa dei sei allievi che si sono resi protagonisti dei "fatti gravi" di Capodanno e, dopo aver affrontato la sfida in studio, il giudice esterno ha chiesto di potersi prendere del tempo per riflettere.

La sfida di Samu è stata congelata e, il verdetto finale, sarà svelato nel corso della nuova puntata del pomeridiano di domenica 22 gennaio.

Il ballerino del team di Emanuel Lo dovrà affrontare una prova comparata con il suo sfidante e, a quel punto, si scoprirà se potrà proseguire il suo percorso nella scuola oppure se dovrà abbandonare definitivamente la scuola.

Wax e Ndg in bilico: anticipazioni Amici 2023 del 22 gennaio

E poi ancora, tra i concorrenti che potrebbero essere in bilico nel corso della nuova puntata di Amici 22 di questa settimana, figurano anche i cantanti Wax e Ndg.

Anche loro, come Samu, sono stati protagonisti dei fatti spiacevoli avvenuti durante la notte di Capodanno e, sebbene siano riusciti a vincere le sfide immediate contro i loro rispettivi competitor, i prof li hanno messi in guardia su ciò che potrebbe accadere.

Sia Lorella Cuccarini che Arisa hanno svelato che non si opporranno nel caso in cui gli altri prof dovessero chiedere delle nuove sfide immediate per Ndg e Wax, motivo per il quale anche in questa puntata del 22 gennaio, potrebbero essere in bilico.