Mancano poche ore alla messa in onda di un'attesissima puntata di U&D: giovedì 19 gennaio, infatti, sarà trasmesso in tv il severo rimprovero che Maria De Filippi ha fatto ad Armando Incarnato qualche settimana fa. Le anticipazioni dell'appuntamento registrato a fine dicembre, fanno sapere che la presentatrice contesterà duramente l'atteggiamento "da divo" del cavaliere, soprattutto quando è chiamato ad approcciarsi alle dame del parterre. Questo scontro, però, non è costato il posto al cavaliere che, dopo essersi assentato alle riprese di inizio 2023, è riapparso in quelle successive.

Aggiornamenti sul ritorno di U&D

Dopo aver punzecchiato Riccardo su Ida e il viaggio a Miami che ha fatto con Alessandro, Maria ha spostato la sua attenzione su un altro veterano del cast di U&D. Giovedì 19 gennaio, infatti, sarà mostrato ai telespettatori il severo rimprovero che la conduttrice ha fatto ad Armando sull'atteggiamento poco rispettoso che ha avuto con una sua corteggiatrice.

Le anticipazioni che circolano in rete da qualche settimana, infatti, fanno sapere che la conduttrice del dating-show perderà le staffe quando sentirà Incarnato addossare tutte le colpe su una ragazza che stava conoscendo telefonicamente da un po' di tempo.

Per giustificare l'interruzione della frequentazione, infatti, Armando dirà che sarebbe stata la sua spasimante a volerla dopo un periodo di gelo: la giovane, però, aveva fornito una versione decisamente diversa alla redazione e la padrona di casa lo farà presente in studio.

La strigliata al protagonista di U&D

Gli spoiler della puntata di U&D che sarà trasmessa su Canale 5 nel primo pomeriggio del 19 gennaio, dunque, informano i curiosi delle domande provocatorie che la presentatrice farà ad Armando dopo aver smascherato le sue bugie.

Maria, infatti, renderà pubblico il "no" che Incarnato avrebbe detto alla sua corteggiatrice che voleva fare una video chiamata per riallacciare il rapporto: pare che il cavaliere del Trono Over abbia rifiutato questa proposta per evitare che la ragazza facesse degli screenshoots da inviare poi alle amiche.

"Ma pensi di essere l'unico qui dentro? Ti senti un personaggio?", dirà una De Filippi decisamente innervosita dal comportamento da divo del partenopeo.

Stando alle anticipazioni che circolano sul web da fine dicembre, Armando non avrà modo di replicare alle critiche della padrona di casa.

L'assenza che ha allarmato il pubblico di U&D

L'ennesima strigliata di Maria, poteva costare cara ad Armando: per oltre una settimana, infatti, i telespettatori hanno pensato ad una sua mancata riconferma nel cast dopo il rimprovero ricevuto da parte di De Filippi. Il cavaliere napoletano, infatti, non ha partecipato alla registrazione che c'è stata dopo quella che sta andando in onda in questi giorni, per questo molti hanno ipotizzato che la sua avventura nel Trono Over poteva essere finita anticipatamente (come è successo a Pinuccia qualche mese fa).

Chi ha assistito alle riprese della scorsa settimana, però, ha fatto sapere che Incarnato era regolarmente seduto al suo posto nel parterre, quindi la sua assenza non era legata ad un allontanamento definitivo.

La puntata odierna (alla quale non ha preso parte Tina Cipollari non si sa per quale motivo), comunque, è la terza parte di quella in cui: Riccardo si è rifiutato di lasciare lo studio con Gloria, Lavinia ha rincorso Alessio Campoli dietro le quinte dopo aver assistito all'esterna in cui ha baciato Alessio Corvino, Federico è uscito con Alice e l'ha baciata e questo ha provocato una reazione di pianto in Carola.