Manca circa un mese e mezzo all'inizio del serale di Amici e vari siti e riviste stanno cominciando a occuparsi del cast che Maria De Filippi sta mettendo insieme per l'occasione. Stando a un rumor che sta circolando sui social network il 28 gennaio, la presentatrice Mediaset avrebbe già scelto 2/3 della giuria: a valutare le esibizioni degli allievi, dunque, potrebbero essere il riconfermato Stefano De Martino e l'ex coach Emma Marrone. Occorre precisare che per ora si tratta solo di indiscrezioni non ufficializzate dalla produzione.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

Nell'attesa che venga trasmesso in tv il 18° speciale domenicale di Amici, i giornalisti stanno indagando sul cast che animerà la fase serale del talent-show.

La prima puntata è prevista per la seconda metà di marzo (la collocazione dovrebbe essere sempre al sabato sera). Stando a un rumor che sta serpeggiando sui social network nelle ultime ore, Maria avrebbe già in mente i personaggi famosi da "arruolare" per comporre la commissione esterna di quest'anno.

Alcune voci ancora tutte da confermare sostengono che la conduttrice vorrebbe puntare su due ex fidanzati che in passato hanno campeggiato per mesi sulle riviste di cronaca rosa, soprattutto per un tradimento avvenuto proprio dietro le quinte del talent al quale entrambi hanno partecipato all'inizio della propria carriera.

La possibile commissione esterna di Amici

La presentatrice di Amici, dunque, avrebbe deciso di puntare su un'ex coppia del talent. Si tratterebbe di Emma Marrone e di Stefano De Martino, la cantante e il conduttore che sono stati legati per circa cinque anni tra alti e bassi e che si sono detti addio dopo che lui ha conosciuto Belen Rodriguez.

L'indiscrezione che sta girando in rete in queste ore, dunque, sostiene che la cantante pugliese e il conduttore tv napoletano dovrebbero essere seduti uno accanto all'altra nelle puntate serali che andranno in onda da marzo a maggio.

Gli ex allievi (hanno partecipato alla stessa edizione, quella vinta dalla leccese), dunque, sarebbero i principali candidati al ruolo di giudici del prime time della trasmissione che li ha scoperti e lanciati nel mondo dello.

Di recente si era vociferato anche del possibile ritorno nel cast di un'ex professoressa di canto della scuola: Anna Pettinelli sarebbe in lizza per un posto nella giuria del serale.

Il terzo giurato di Amici non dovrebbe essere né Stash né Emanuele Filiberto di Savoia

La giuria del serale di Amici 22, dunque, potrebbe essere composta dagli ex Emma e Stefano e da un terzo personaggio che non dovrebbe essere né Stash né Emanuele Filiberto di Savoia.

De Martino, infatti, sarebbe l'unico storico componente della commissione esterna a essere stato riconfermato per il terzo anno consecutivo in questo ruolo: sia il leader dei The Kolors che il principe, infatti, non dovrebbero più comparire sulle poltrone rosse che spettano ai giurati del prime time.