Mancano poco più di 24 ore alla messa in onda della puntata di Amici che è stata registrata il 25 gennaio. Gli spoiler che circolano in rete da qualche giorno, dunque, fanno sapere che due allievi hanno dovuto abbandonare la scuola: si tratta dei ballerini Samuel Antinelli e Vanessa Bellini. Per quanto riguarda la sfida di Samu, è stata rimandata un'altra volta a causa di un'indisposizione del ragazzo col quale si sarebbe dovuto confrontare. Momenti di tensione tra i professori: Alessandra e Raimondo hanno discusso su Gianmarco, criticato da Todaro per le sue qualità da danzatore hip-hop.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Le anticipazioni della 18esima puntata di Amici, sono a tratti spiazzanti: i fan non si aspettavano che ben due titolari della classe venissero eliminati ad un passo dal serale. A prendere queste inattese decisioni, sono stati gli insegnanti Todaro ed Emanuel Lo: quest'ultimo ha escluso dal suo team Vanessa, la danzatrice alla quale aveva dato un banco all'inizio di gennaio.

Il docente di ballo si è accorto che il talento della ragazza non era abbastanza per poter competere con quello degli altri componenti della sua categoria, per questo l'ha mandata a casa in modo definitivo.

Destino simile per Samuel che, dopo mesi di lezioni e performance, ha scoperto che Raimondo non intendeva confermarlo nella sua squadra: il prof di latinoamericano ha deciso di sostituire l'alunno con Alessio, un rappresentante di hip-hop che si è presentato ai provini in settimana.

I risultati delle gare di Amici

Il futuro di Samu nella scuola di Amici è in sospeso: l'allievo non ha potuto sostenere la sua sfida perché la persona con cui si sarebbe dovuto confrontare non era disponibile. I titolare del team capitanato da Emanuel Lo ha la maglia in stand-by da tre settimane (da quando è stato preso il provvedimento disciplinare per il fatto grave di Capodanno), e questo lo sta mandando in crisi.

Visto l'ennesimo rinvio, il ballerino dovrà aspettare la prossima registrazione per cercare di riconfermarsi nella classe: salvo cambi di programma, le riprese della 19esima puntata sono fissate per mercoledì 1° febbraio.

Restando in tema danza, c'è stata un'accesa discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro su Gianmarco: il prof di latinoamericano ha dato un compito all'alunno di hip-hop per metterlo in difficoltà, e questo ha dato il via ad una lita alla quale ha partecipato anche il diretto interessato.

I giurati di canto e ballo ad Amici

Gli spoiler dello speciale che sarà trasmesso in tv domenica 29 gennaio, riguardano anche i voti che i giudici di puntata hanno assegnato ai titolari della classe.

Anna Pettinelli, Rocco Hunt e Alex Britti hanno valutato le esibizioni dei cantanti: al primo posto si è classificato Piccolo G, ma Rudy non se l'è sentita di promuoverlo alla prossima fase.

Sergio Bernal ha ritenuto Paky il migliore dei ballerini, ma anche in questo caso la prof Celentano ha preferito aspettare prima di assegnare la maglia oro al suo "pupillo".

Ramon e Isobel, dunque, per ora rimangono gli unici titolari ad avere la sicurezza di partecipare alla prima puntata del serale di Amici, quella che esordirà su Canale 5 nella seconda metà di marzo.

Nelle gare per la conquista di premi speciali, invece, si sono distinti: Wax (che ha ottenuto la produzione del videoclip del suo inedito) e Samu (che ballerà per "World of dance").

L'ospite della 18esima puntata, invece, è stato l'ex alunno Alex Wyse: il ragazzo ha presentato il remix di "Dire, fare, curare", inciso con la star internazionale Sophie and The Giants.