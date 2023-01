Si è appena conclusa la registrazione della quindicesima puntata di Amici: le anticipazioni fanno sapere che Cricca e Rita sono stati eliminati, mentre Federica e Samuel sono finiti a rischio per l'ultimo posto nella gara del giorno. I professori hanno iniziato ad assegnare le maglie per il serale e Ramon è stato il primo a ottenerla: bocciate per il momento sia Maddalena che Angelina. Ospite dello speciale in onda l'8 gennaio l'ex allievo Aka7even.

I colpi di scena negli studi di Amici

Sono successe tante cose nel corso della prima registrazione di Amici del 2023.

I professori hanno preso decisioni inaspettate, mandando a casa allievi che hanno sempre sostenuto.

La prima eliminata dell'anno è stata Rita: la ballerina ha dovuto fare i conti con il verdetto inappellabile della sua insegnante. La maestra Celentano si è detta scontenta del rendimento della sua alunna e per questo ha scelto di rinunciare a lei.

La docente di danza classica, però, è stata anche la prima a consegnare la maglia del serale a uno dei suoi ragazzi. Ramon, dopo un'esibizione "da applausi", si è guadagnato l'accesso alla prossima fase del programma di Maria De Filippi.

Le nuove arrivate ad Amici

La commissione interna si è anche espressa sulle tre ragazze che da metà dicembre attendevano di conoscere il loro destino nella scuola.

L'unica aspirante alunna a non essere entrata è Aurora. La danzatrice di latinoamericano ha dovuto rinunciare al banco per un infortunio, ma Raimondo Todaro ha scelto un'altra rappresentante del suo stile.

Vanessa ha ottenuto la maglia da titolare senza doversi confrontare con nessuno: Emanuel Lo l'ha voluta nel suo team e non ha sentito il bisogno di metterla a confronto con altri ballerini.

Per quanto riguarda Valeria Mancini, invece, è entrata nella classe ma non prendendo il posto di Niveo, come in tant si aspettavano. La giovane si è sfidata con Cricca per volere di Rudy Zerbi: l'ha battuto e l'ha sostituito nel cast.

Le classifiche di Amici

Anche nella prima registrazione i ragazzi di Amici hanno partecipato a gare avvincenti e dagli esiti inaspettati.

La competizione tra i cantanti, per esempio, si è conclusa con l'ultimo posto di Federica: la giovane del team Arisa è a rischio eliminazione e dovrà convincere la sua prof a ridarle la maglia da titolare.

Per quanto riguarda i ballerini, la giurata Rossella Brescia ha assegnato il voto più basso a Samuel. L'allievo del team Todaro è ancora fanalino di coda sia nella classifica del giorno che in quella generale della sua categoria di appartenenza.

A brillare sul palco, invece, sono state Angelina per il canto, e Isobel e Maddalena a pari merito per la danza. Nonostante questi ottimi risultati, nessuna delle tre titolari è passata alla fase serale per volontà dei loro insegnanti di riferimento.

L'8 gennaio andrà in onda su Canale 5 la quindicesima puntata di Amici durante la quale Cricca e Rita saranno eliminati, Vanessa e Valeria entreranno nella scuola, Federica e Samuel si classificheranno ultimi, e Ramon otterrà la maglia dorata che ufficializza la sua partecipazione al prime time del talent show.

Questa fase inizierà intonro a fine marzo, ma la commissione interna è già al lavoro per scegliere gli alunni che avranno la possibilità di esibirsi davanti a una giuria esterna ancora segreta.