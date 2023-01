Can Yaman rompe il silenzio social, ma tace dopo le indiscrezioni legate a una sua partecipazione all'Isola dei famosi 2023.

L'attore turco ha scelto di intervenire nuovamente sul suo profilo Instagram, e lo ha fatto per fare i suoi migliori auguri ai fan che lo supportano e lo seguono sempre con grande affetto.

Il protagonista di Viola come il mare, però, non ha proferito parola sulle voci che lo vedrebbero in lizza come inviato per la prossima edizione del reality show della sopravvivenza di Canale 5.

Dopo le feste natalizie, Can Yaman rompe il silenzio con i fan social

Can Yaman ha scelto di rompere il silenzio social e lo ha fatto con un nuovo messaggio rivolto alle persone che lo seguono su Instagram.

L'attore turco ha svelato di aver trascorso il periodo delle feste natalizie in Italia, ma dopo questa pausa è già pronto per tornare di nuovo ai suoi prossimi impegni professionali che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo.

"Ritorno a Budapest dopo una pausa di Natale in Italia. Sarò impegnato ancora due mesi", ha svelato Can Yaman, facendo riferimento alle riprese della serie tv El Turco che sarà visibile prossimamente sulla piattaforma streaming Disney+.

'In arrivo un anno fantastico', l'annuncio di Can Yaman sui social

"Sono abbastanza sicuro che sia in arrivo un anno fantastico", ha aggiunto ancora Can Yaman, che tuttavia non si è sbilanciato più di tanto sui prossimi impegni che lo vedranno coinvolto.

Nel frattempo, sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, sono emerse delle indiscrezioni legate alla prossima edizione de L'Isola dei famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, che sarà in onda da aprile.

A quanto pare sembrerebbe che Ilary Blasi voglia Can come prossimo inviato dell'Isola [VIDEO] al posto di Alvin, che per questa nuova edizione verrebbe promosso come opinionista in studio.

Isola dei famosi 2023, Can Yaman tace sulla sua possibile partecipazione

Una notizia che ha mandato in estasi le tantissime ammiratrici di Can, che sarebbero già pronte a seguirlo in questa nuova esperienza da inviato/conduttore in Honduras.

Tuttavia, nel suo messaggio social, l'attore ha preferito tacere su queste indiscrezioni e per il momento non ha proferito parola sulla questione Isola dei famosi 2023.

La trattativa con Mediaset andrà in porto per davvero oppure alla fine Can si dedicherà solo ai suoi impegni con le produzioni televisive?