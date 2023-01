Le anticipazioni della 17esima puntata di Amici, erano molto attese dai telespettatori: dopo essersi focalizzati per più di una settimana su quello che è stato ribattezzato "Capodanno-gate", i fan del talent-show sono tornati al presente e a ciò che sta succedendo nella scuola a due mesi dall'inizio del serale. Domenica 22 gennaio, dunque, Isobel raggiungerà Ramon nel gruppo degli allievi in maglia oro, mentre i cantanti resteranno ancora "a secco".

Le novità sul prossimo appuntamento con Amici

La puntata di Amici che andrà in onda il 22 gennaio, si aprirà con la sfida di Samu.

Per tutta la settimana il ballerino ha preparato la prova comparata contro Paky (il precedente confronto è stato "congelato" dalla giudice), ma neppure in quest'occasione c'è stato un verdetto definitivo.

Gli spoiler che impazzano in rete da qualche giorno, infatti, fanno sapere che Alessandra Celentano ha interrotto il faccia a faccia per dare un banco diretto allo sfidante. Il titolare del team capitanato da Emanuel Lo, dunque, è ancora in sospeso e nella prossima registrazione dovrà confrontarsi con un altro ragazzo.

La professoressa di danza classica, però, ha regalato un altro colpo di scena nel corso della registrazione di Amici di giovedì 19/01: dopo aver visto Isobel classificarsi al primo posto nella gara per l'ennesima volta, la docente ha deciso di darle la maglia oro che ufficializza il suo passaggio al serale.

I voti ai cantanti di Amici

Se nel ballo continua a primeggiare l'australiana Isobel, nel canto c'è stato un attesissimo "sorpasso".

La gara giudicata da Gerry Scotti, infatti, è stata vinta da Aaron: dopo settimane in cui il primo posto è sempre andato ad Angelina, il cantautore del team Zerbi ha avuto la meglio e si aggiudicato la vetta della classifica.

Il ragazzo si è esposto più volte per confermare la rivalità che sente nei confronti della figlia di Mango, soprattutto perché da quando ha ottenuto un banco ha un po' messo in ombra tutti gli altri. Nel corso della 17esima puntata, però, Aaron ha battuto quella che fino ad oggi è stata la sua "antagonista" numero uno nelle competizioni.

Il titolare dai lunghi capelli biondi, però, non ha ricevuto il "sì" di Rudy e quindi non è passato al serale.

Ernia ospite musicale di Amici

A non brillare nella gara di canto della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv il 22 gennaio, è stato Wax. Quello che Maria e Arisa hanno definito il "capobanda" del fatto grave accaduto la notte di Capodanno (episodio mai svelato dagli addetti ai lavori, anche se si vocifera dell'assunzione di noce moscata e di piccoli malori accompagnati da allucinazioni collettive), non ha convinto il giudice Scotti con la sua interpretazione di "Vengo anch'io".

Il cantante, infatti, si è classificato penultimo e chi lo ha visto sul palco sostiene che fosse parecchio sottotono.

Sei allievi della classe, inoltre, hanno partecipato a due speciali competizioni per cercare di aggiudicarsi dei premi: Cricca ha convinto un noto regista a girare il videoclip della sua canzone "Se mi guardi così", Samu ha vinto una performance al concerto romano di Achille Lauro.

Nello speciale che andrà in onda su Canale 5 tra poche ore, non ci sono state eliminazioni: dopo le uscite di Tommy Dali e di Valeria, la classe non ha subito variazioni significative, se non l'ingresso del ballerino Paky per volontà della maestra Alessandra Celentano (che nel suo team ha già un rappresentante dell'hip-hop, ovvero Gianmarco che in questa puntata era assente per motivi di salute).