Stefano De Martino ospite in studio a C'è posta per te 2023, ma viene ignorato da Belen Rodriguez. Gli spettatori e appassionati del people show del sabato sera di Canale 5 hanno avuto modo di notare che, dopo la sua partecipazione al programma del sabato sera di Maria De Filippi, la showgirl argentina non ha proferito parola sui social.

In tanti si sono subito allarmati, al punto da pensare che tra i due coniugi possa esserci di nuovo una crisi in corso, dopo il ritorno di fiamma avvenuto a fine 2021.

Stefano De Martino torna in studio a C'è posta per te 2023

L'ultimo appuntamento serale con C'è Posta per te 2023 è stato caratterizzato dalla presenza in studio di Stefano De Martino.

Il conduttore è tornato nello studio della trasmissione del sabato sera di Canale 5 per fare una sorpresa a una giovane fan e ovviamente la sua presenza non è passata inosservata sul web e sui social.

In questi anni Stefano è diventato un volto di punta del piccolo schermo: conduttore molto amato sulle reti Rai e giudice al serale di Amici, ha saputo conquistare il gradimento di una vasta fetta di spettatori.

Tuttavia la sua presenza in televisione alimenta sempre anche il gossip e proprio questa nuova ospitata a C'è posta per te ha lasciato meravigliati i fan per un gesto da parte della sua compagna Belen.

Belen Rodriguez ignora Stefano a C'è posta per te: i fan allarmati

Tra i due è tornato il sereno ormai da un po' di tempo: dopo la fine della sua storia d'amore con Antonino Spinalbese, attualmente protagonista al Grande Fratello Vip 7, Belen ha scelto di darsi una seconda chance insieme al padre di suo figlio Santiago.

Tra i due è tornato di nuovo il sereno e da circa un anno fanno coppia fissa, tanto che Belen in una recente intervista ha ammesso di aver sempre amato Stefano, anche quando non era al suo fianco.

Eppure, per l'ospitata a C'è posta per te 2023, Belen ha ignorato il suo compagno in televisione.

I fan temono una crisi tra Belen e Stefano dopo C'è posta per te

In tanti hanno notato che la showgirl argentina non ha pubblicizzato l'ospitata di Stefano nel programma del sabato sera i Maria De Filippi, come aveva fatto in precedenza con altri show che lo avevano visto protagonista.

Come se non bastasse, da un po' di tempo i due non si mostrano più insieme sui social e non si scambiano frasi e canzoni d'amore, come accadeva fino a poco fa.

Ecco perché, per i fan social che seguono la coppia Belen-Stefano, tra i due ci sarebbe aria di crisi: tutti questi indizi lascerebbero pensare al fatto che la situazione non sia delle migliori e non si esclude ch,e dopo un periodo di felicità, siano di nuovo ai "ferri corti".