Nuovi guai in vista per Gaffur, uno dei personaggi principali di Terra Amara. Sebbene Hunkar riponga nel suo capomastro la massima fiducia, questi cadrà nella trappola del perfido Hatip e perderà una bella somma di denaro appartenente alla sua padrona. Nelle prossime puntate della soap, la signora Yaman sarà disposta a tutto per far uscire suo figlio dal carcere, ma per mettere a punto il suo piano avrà bisogno di denaro. Per questo manderà Gaffur a riscuotere presso alcuni creditori. Nonostante le raccomandazioni di Hunkar, il capomastro si lascerà attrarre da un bacchetto creato ad hoc dal perfido Hatip e sulla strada del ritorno subirà un furto che sarà architettato proprio da lui.

Hunkar affida un compito delicato al capomastro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Gaffur. Seguendo la trama della soap turca, pur di salvare la vita al piccolo Adnan, Demir interromperà la sua fuga e tornerà sui suoi passi con Zuleyha, consegnandosi alla polizia. A questo punto Hunkar non avrà più dubbi sull'innocenza del figlio e inizierà a darsi da fare per farlo uscire dal carcere, visto che il pubblico ministero Julide ha ordinato per lui la pena di morte. La matrona di villa Yaman avrà necessità di una grossa somma di denaro per muovere le sue pedine, così manderà Gaffur presso alcuni creditori affinché questi saldino i debiti in precedenza maturati.

Hunkar si raccomanderà con Gaffur affinché non perda tempo lungo la strada né si fermi nelle zone rinomate per la presenza di ladri senza scrupolo. Il capomastro non le darà ascolto, tanto più che sulla via incontrerà un banchetto organizzato da Hatip, il vero assassino di Cengaver, delitto per il quale Demir si trova dietro le sbarre.

Il capomastro mangerà a sufficienza e soprattutto berrà tanto da ubriacarsi.

Hatip organizza il furto ai danni di Gaffur

A quel punto Gaffur si recherà presso il cliente di Hunkar per prendere i soldi, ma sulla strada del ritorno due uomini con il volto coperto lo fermeranno e gli ruberanno tutto. Disperato e impaurito per la reazione di Hunkar, Gaffur penserà bene di rivolgersi proprio ad Hatip per ricevere aiuto.

L'uomo, dimostrandosi generoso, non solo darà a Gaffur la somma di denaro di cui avrà bisogno, ma gli dirà che potrà restituire i soldi con tutta calma e solo quando potrà, chiedendo però al capomastro di firmare un atto che attesta il prestito.

Gaffur cadrà completamente nel tranello di Hatip, visto che è stato lui a organizzare il furto ai suoi danni, come i telespettatori avranno modo di capire con la messa in onda delle puntate successive. Per scoprire i loschi piani di Hatip non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.