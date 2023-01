Il pomeridiano di Amici che è andato in onda il 31 gennaio, ha regalato molte informazioni a fan e curiosi sulla puntata che sarà registrata il 1° febbraio.

Maddalena ha ricevuto due difficili compiti dalla maestra Celentano e da Emanuel Lo, entrambi scontenti del suo rendimento; Wax, invece, è stato messo alla prova da Zerbi dopo un paio di esibizioni poco brillanti.

Megan, infine, ha punzecchiato il suo tutor dicendo di non sentirsi affatto valorizzata nelle coreografie che le vengono assegnate: dopo Mattia, un altro allievo di Raimondo Todaro ha cercato l'aiuto di altri docenti per migliorare.

Aggiornamenti sulle prove di Amici

Il serale di Amici si avvicina e i professori stanno iniziando a prendere decisioni importanti sui ragazzi che intendono portare con sé nella fase più delicata del talent-show. Raimondo Todaro ha eliminato Eleonora neppure un mese dopo averle dato il banco, segno che non è affatto contento della propria squadra.

Nel corso del daytime che è stato trasmesso in tv martedì 31 gennaio, un'altra alunna del team capitanato dal ballerino siciliano ha espresso un parere piuttosto severo sul suo tutor.

Emanuel Lo ha convocato in studio Megan per farle i complimenti: il docente di hip-hop ha detto di trovare la ballerina talentuosa e sicuramente molto cresciuta rispetto a quando è entrata nella scuola.

Ultimamente, però, il prof ha notato un piccolo calo da parte della ragazze e gliel'ha voluto fare presente: la diretta interessata ha confermato tutto, aggiungendo che non le verrebbero assegnate le coreografie giuste per poter rendere al massimo sul palco.

Raimondo criticato dai suoi ragazzi ad Amici

Nel ringraziare Emanuel per essersi interessato a lei e al suo percorso, Megan ha detto: "Io non mi sento valorizzata dal mio professore".

Todaro, dunque, è stato punzecchiato da un'altra persona del suo team, dopo che in precedenza lo aveva fatto Mattia Zenzola.

Anche Ria, infatti, ha ammesso di essere cresciuta di più con i compiti che le ha assegnato la maestra Celentano durante l'anno piuttosto che con le coreografie che Raimondo prepara per lei. La giovane, poi, ha fatto i salti di gioia quando ha visto il balletto che Emanuel Lo ha pensato per lei: anche Gianmarco ha commentato positivamente il compito che è stato dato alla sua ex fidanzata, dicendosi felice poiché finalmente potrà esprimersi per quello che è.

I dubbi degli insegnanti di Amici

L'altra allieva che era stata convocata dai prof di Amici dopo la scorsa puntata è Maddalena. La ballerina è entrata in studio e ha scoperto che la maestra Celentano aveva qualcosa da dirle: la docente di danza classica ha notato un considerevole calo nel rendimento della giovane, e per questo le ha dato un compito di latinoamericano contaminato per testare i suoi limiti.

Anche Emanuel Lo, tutor della giovane, ha deciso di metterla alla prova con una coreografia di hip-hop che dovrà eseguire nel corso della prossima puntata.

Entrambi i docenti della commissione interna, inoltre, hanno avvertito la titolare della scuola che non è così scontato che accederà alla fase serale: se non dimostrerà di meritare la maglia oro che tutti gli allievi sognano di indossare un giorno, tornerà a casa come è successo già a tanti altri.

Anche Rudy Zerbi ha voluto assegnare un compito a Wax dopo aver notato un bel po' di sue performance "incolori". Il cantante dovrà interpretare un difficile brano di Irama, cercando di metterci del suo e non eccedere in gestualità e movimenti sul palco.