Lunedì 9 gennaio è ricominciato il daytime di Amici: dopo circa 20 giorni di stop, il talent-show è tornato con il suo consueto appuntamento pomeridiano delle ore 16:10. I telespettatori sono stati aggiornati su quanto accaduto nella scuola dopo lo speciale di domenica 8, durante il quale sono stati eliminati Cricca e Rita.

Tra i titolari a rischio, è finito nuovamente Samuel: il ballerino ha chiesto ed ottenuto un faccia a faccia con Raimondo Todaro per capire se nelle prossime puntate potrebbe essere sostituito o mandato a casa.

Cricca e Rita eliminati da Amici

Il primo speciale di Amici del 2023 ha segnato il percorso di quasi tutti gli allievi del programma. Infatti nel corso della 15ª puntata c'è stata una doppia eliminazione: la maestra Celentano ha mandato via Rita perché scontenta del suo rendimento, mentre Cricca ha perso la sfida proposta da Zerbi al rientro dalle vacanze.

Il daytime del 9 gennaio è stato quasi interamente incentrato sui saluti dei due concorrenti ai compagni: sia la ballerina che il cantante sono rientrati in casetta per abbracciare per l'ultima volta le persone con le quali hanno convissuto per tanti mesi (entrambi erano nella scuola da metà settembre).

Lacrime per tutti e dispiacere soprattutto da parte di Wax e Niveo: il primo non si capacitava dell'uscita di Cricca, mentre il secondo non accettava il pensiero di doversi separare dalla fidanzata.

Il faccia a faccia Samuel-Todaro

La parte finale del daytime del 9 gennaio ha riguardato il confronto tra Samuel e Raimondo, richiesto dall'allievo. Prima di parlare con il suo insegnante, il giovane in sala relax ha commentato così il suo ennesimo ultimo posto nella gara di ballo: "Non sono d'accordo con i voti di oggi, ma per niente".

"Ci devo parlare, altrimenti Todaro mi fa fare la stessa fine di Rita", ha aggiunto Samuel. Temendo di andare incontro ad una sostituzione oppure ad un'eliminazione, il danzatore ha chiesto al suo docente cosa intende fare nelle prossime registrazioni.

"Se sei ancora qui è perché hai del potenziale. Durante le vacanze di Natale hai lavorato bene, forse per la paura di uscire.

D'ora in avanti vai a lezione pensando che sia il tuo ultimo giorno", ha detto il professore di danza latino-americana per rassicurare l'alunno della sua squadra.

"Al serale manca ancora molto tempo, puoi crescere e migliorare", ha concluso Raimondo, facendo capire a Samuel che per ora non intende rinunciare a lui.

La polemica su Rudy Zerbi

La puntata del 9 gennaio di Amici è andata in onda mentre sul web molti fan continuavano a protestare per quanto accaduto in studio domenica. Rudy Zerbi è stato attaccato sui social per aver messo in sfida Cricca senza un apparente motivo: la mossa dell'insegnante, infatti, è costata al cantante il posto che Lorella Cuccarini gli aveva dato a settembre dopo i provini.

"Ti odio", "Sei un nemico pubblico", "Cambierò canale quando uscirai in Tv"; questi sono alcuni dei commenti negativi che il professore ha ricevuto e ai quali ha messo "like" su Twitter. Un parere piuttosto condiviso tra gli spettatori del talent-show, dunque, è che il giovane non meritava né di essere messo in sfida né di andare a casa due mesi prima dell'inizio del serale.

Cricca stesso ha detto di essere rimasto senza parole per come sono andate le cose, anche perché era convinto di piacere alla commissione e di avere le carte in regola per partecipare alla prossima fase del programma di Maria De Filippi.