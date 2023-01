Sono tanti i compiti che gli insegnanti di Amici hanno assegnato ai ragazzi in vista della 19esima puntata. I daytime che sono andati in onda in questi giorni, infatti, hanno mostrato le reazioni che Maddalena, NDG, Wax e Samu hanno avuto alle nuove difficili prove che dovranno affrontare per riconfermarsi nel cast. Un parere che sta serpeggiando sui social network, è che gli addetti ai lavori starebbero ancora punendo gli allievi coinvolti nel "Capodanno-gate": sono proprio i quattro "superstiti" di quella situazione a rischiare di più nello speciale di domenica prossima.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Maddalena è stata messa alla prova da Emanuel Lo e Alessandra Celentano, Wax ha ricevuto pungenti critiche da Rudy Zerbi, Samu ha una sfida in sospeso da tre settimane e NDG è considerato dai suoi compagni il fanalino di coda nella classifica dei cantanti.

Sono questi i quattro allievi di Amici che negli ultimi giorni sono stati messi in discussione dai loro prof di riferimento oppure da quelli di altri team.

I fan del talent-show, però, hanno notato che tutti i compiti che sono stati assegnati in settimana riguardano i ragazzi che un mese fa sono stati puniti per il "fatto grave" di Capodanno. Anche se sono rimasti nella scuola (Tommy Dali e Valeria sono stati eliminati), sembra che i due cantanti e i due ballerini debbano ancora scontare quello che hanno fatto la notte del 31 dicembre in casetta.

Il pensiero di chi guarda Amici

Un commento che ha raccolto molti consensi su Twitter dopo la messa in onda del daytime di Amici del 31 gennaio, infatti, recita: "Penso che c'avete fatto caso. Maddalena, NDG, Wax e Samu, gliela fanno pagare per quello che è successo la notte di Capodanno".

Tanti spettatori del talent-show hanno concordato con questa opinione, anche perché è un dato di fatto che le sfide e i compiti assegnati per il prossimo speciale riguardano i quattro allievi coinvolti in quello che la rete ha ribattezzato "Capodanno-gate".

Il ballerino di hip-hop, ad esempio, ha una sfida in sospeso da tre settimane: la prima volta non ha avuto un verdetto per la giudice era indecisa, la seconda perché la maestra Celentano ha preso Paky (lo sfidante) nella sua squadra, e la terza per l'indisponibilità del ragazzo col quale si sarebbe dovuto confrontare.

Maria De Filippi ha scherzato molto col titolare su questi continui rinvii, tant'è che domenica scorsa gli ha detto che potrà partecipare lo stesso al video di "World of dance" (premio vinto dopo una gara) anche se la prossima volta sarà eliminato.

Attesa per le anticipazioni di Amici

Domani, mercoledì 1° febbraio, sarà registrato lo speciale di Amici che il pubblico potrà vedere su Canale 5 domenica prossima. Le anticipazioni che trapeleranno dagli studi chiariranno: se Samu finalmente farà la sfida e come andrà a finire, se Maddalena farà ricredere gli insegnanti che sono scontenti del suo rendimento, se NDG risalirà la china dopo tante delusioni, e se Wax riconquisterà Rudy Zerbi e tornerà ai vertici della classifica della gara canto dopo due ultimi posti consecutivi.

Un altro tema che potrebbe essere affrontato nel corso della 19esima puntata, è quello incentrato sulle critiche che Megan ha rivolto al suo prof Todaro: la ballerina si è confidata con Emanuel Lo e ha ammesso di non sentirsi valorizzata dal suo tutor e dalle coreografie che le fa preparare durante la settimana. Raimondo, dunque, potrebbe chiedere spiegazioni alla sua alunna come ha fatto con Mattia qualche settimana fa quando, anziché farsi aiutare da lui, si è rivolto alla maestra Alessandra Celentano.