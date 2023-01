Prosegue l'appuntamento con Un Posto al sole dal 6 al 10 febbraio e sarà una settimana davvero ricca di emozioni e colpi di scena che vedrà al centro delle scene la riapertura del processo a Lello Valsano per la morte di Susanna Picardi. Questo si ripercuoterà soprattutto sulle vite di Niko e Viola che direttamente hanno vissuto il tragico evento, l'avvocato ha perso sua moglie e l'insegnante è stata colpita da uno dei proiettili nella sparatoria. Ci sarà spazio anche per la famiglia Boschi, con Bianca che proverà a riportare l'armonia in casa dopo gli ultimi eventi.

Viola e Antonio di nuovo in pericolo: anticipazioni Un Posto al sole

Nelle ultime puntate di Un posto al sole andate in onda su Rai 3, Damiano ha deciso di farsi rimuovere dal suo incarico come agente di scorta di Viola a causa dei sentimenti che prova nei confronti della donna e dei sensi di colpa per suo marito Eugenio Nicotera. La donna, da canto suo, dopo vari tentativi di nascondere le sue emozioni, non ha più potuto nascondere l'attrazione per Damiano e sta considerando la fine della sua relazione con il magistrato. Nei prossimi episodi in onda dal 6 al 10 febbraio, come dicono le anticipazioni, Damiano scoprirà che il processo Valsano avrà inizio e quindi Viola e Antonio potrebbero essere nuovamente in pericolo.

Per questo motivo, l'agente deciderà di tornare al suo incarico e proteggere la donna e il bambino. Purtroppo, questa decisione avrà delle conseguenze e l'uomo sarà coinvolto in una sparatoria nel centro storico, rimanendo ferito.

Niko allontana Manuela: anticipazioni settimana dal 6 al 10 febbraio

Le puntate di Un Posto al sole dal 6 al 10 febbraio vedranno protagonisti Viola e Niko che reagiranno in modo diverso al processo Valsano.

La figlia di Ornella diventerà silenziosa e sofferente, mentre Niko si avvicinerà molto a Manuela, ma presto i sensi di colpa nei confronti della defunta Susanna per lui si faranno sentire e deciderà di cambiare atteggiamento nei confronti della zia di suo figlio. Per Manuela sarà l'ennesimo duro colpo e la ragazza soffrirà molto per l'improvviso allontanamento del suo ex fidanzato.

Continueranno i litigi tra Rossella e Riccardo

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 6 al 10 febbraio rivelano che ci sarà spazio anche per altri personaggi. La storia d'amore tra Rossella e Riccardo sarà sempre più difficile da portare avanti a causa delle frequenti incomprensioni. Inoltre, Ornella sarà chiamata a prendere una decisione importante per il suo futuro lavorativo e avrà un altro duro scontro con il dottor Crovi. Bianca, invece, organizzerà una tenera sorpresa per i suoi genitori che a causa degli ultimi avvenimenti hanno discusso parecchio. Il gesto della bambina potrebbe riportare la serenità a casa Boschi.