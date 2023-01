Dopo 24 ore d'attesa, i fan di Amici hanno scoperto cosa è successo a Maddalena e a Megan dopo la convocazione in studio da parte dei professori. Le allieve hanno temuto che fosse stato riservato loro lo stesso destino della latinista Eleonora eliminata da Raimondo Todaro subito dopo lo speciale di domenica scorsa.

La corsa di avvicinamento al serale prosegue in modo serrato e a breve ci sarà la registrazione della 19esima puntata.

Il verdetto dei docenti di Amici

Il daytime di Amici del 30 gennaio è terminato con un'anticipazione di quello che sarebbe stato trasmesso martedì 31.

I professori hanno convocato Maddalena e Megan in studio per un'importante comunicazione: l'alunna Svevi è entrata agli Elios e si è accomodata al proprio banco nell'attesa di scoprire cosa sarebbe accaduto da lì a breve.

I minuti che hanno preceduto questo momento, sono stati ricchi di tensione per entrambe le titolari della classe: se Ria ha potuto contare sull'affetto e il supporto di gran parte dei compagni, Svevi è rimasta da sola a fissare il vuoto per un quarto d'ora, dopodiché si è chiusa in bagno per piangere.

La ragazza, poi, ha lasciato la sua abitazione e si è diretta nello studio dove si registrano gli speciali domenicali (a proposito, le prossime riprese avranno luogo nel pomeriggio dell'1 febbraio).

Le news sull'appuntamento odierno con Amici

La prima a entrare in studio è stata la maestra Celentano, la quale ha informato Maddalena del pensiero che ha sul suo percorso.

"Non capisco se sei una bambola sexy o altro. Devi alzare l'asticella, non è sufficiente quello che stai facendo. Tra poco c'è il serale, dovresti fare di più", ha fatto sapere l'insegnante di danza classica all'alunna del team capitanato da Emanuel Lo.

La docente della scuola di Amici ha assegnato un compito difficile alla danzatrice (un ballo nello stile hip-hop), e l'ha anche avvertita che se non dovesse superarlo potrebbe prendere provvedimenti.

L'alunna è tornata in casetta e si è detta sconsolata per aver scoperto che neppure la prof Alessandra la apprezza.

Il giorno dopo Maddalena ha saputo che il suo tutor ha dei dubbi sul suo rendimento e per metterla alla prova le ha chiesto di imparare una coreografia di latinoamericano contaminato.

Svevi, dunque, dovrà preparare due esibizioni proibitive per dimostrare che si merita il banco che è suo dallo scorso settembre.

Attesa per gli spoiler su Amici

Mattia, ex fidanzato di Maddalena, si è proposto di darle una mano sulla coreografia di latinoamericano che le ha assegnato Emanuel Lo, ma lei ha preferito continuare da sola senza appoggiarsi a nessuno. Il prof di Amici, poi, si è presentato in sala per assistere alla preparazione della sua allieva, ma non ha detto nulla per spronarla a fare meglio, anzi l'ha solo guardata mentre cercava di imparare il balletto che dovrà portare sul palco a breve.

La titolare della scuola è apparsa piuttosto demoralizzata dopo aver cominciato a lavorare ai compiti che dovrà eseguire durante il 19° speciale, anche perché è consapevole che il suo tutor o la maestra Celentano potrebbero metterla in discussione con una sfida, una sostituzione o un'esclusione diretta.

Le anticipazioni che trapeleranno sulla puntata che sarà registrata mercoledì 1° febbraio, dunque, chiariranno se la ballerina supererà gli ostacoli che due docenti su tre le hanno messo davanti in vista dell'imminente inizio del serale. Il fatto che Emanuel abbia eliminato Vanessa la scorsa settimana, non fa altro che alimentare il timore di Maddalena di dover rinunciare alla maglia oro quando manca pochissimo al debutto del talent-show in prima serata.